كلوب: لا أعتقد أنني رأيت هدفا مثل رائعة صلاح في سيتي

الأحد، 10 نوفمبر 2019 - 21:32

كتب : FilGoal

هدف صلاح في مانشستر سيتي

تغنى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالهدف الثاني الذي سجله فريقه ضد مانشستر سيتي برأسية نجمنا المصري محمد صلاح.

ليفربول انتصر على مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف في قمة نارية ضمن الجولة الـ 12 في الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب للصحفيين عن الهدف الثاني الذي سجله صلاح: "لا أعتقد أنني رأيت هدفًا مثل هذا من قبل، لقد كان هدفا مميزًا حقا".

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وأشاد كلوب بدور الظهيرين في هذا الهدف، إذ جاءت الكرة من أقصى الناحية اليمنى بقدم ترينت ألكسندر أرنولد إلى أندي روبرتسون الظهير الأيسر الذي تقدم بها حتى لعبها عرضية متقنة قابلها صلاح برأسية مباشرة في الشباك.

وواصل "الظهير الأيمن مرر كرة من 60 ياردة إلى الظهير الأيسر الذي لمسها مرتين قبل أن يرسل عرضية من 40 ياردة قابلها صلاح برأسية جميلة، هدف خاص جدا".

وأردف "لقد كانت لحظة جيدة لتسجيل هدف مثل هذا. والهدف الثالث جيد جدًا أيضًا ،عرضية جميلة من جوردن هندرسون لساديو ماني الذي كان في المكان المناسب".

وأتم المدرب الألماني "في الأهداف الثلاثة كنا نعمل بنشاط، النقاط الثلاث مستحقة".

بعد الثنائية المبكرة في الربع ساعة الأولى للمباراة، أنهى ليفربول اللقاء عمليا بهدف ثالث سجله ساديو ماني مع بداية الشوط الثاني.

كتيبة يورجن كلوب الآن ستسير وحدها تماما في الصدارة بعد الوصول للنقطة 34، بينما تجمد رصيد سيتي عند النقطة 25 في المركز الرابع.

الأقرب لـ ليفربول الآن هو الثنائي ليستر سيتي وتشيلسي صاحب الـ 26 نقطة.

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