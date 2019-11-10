كلوب يتغزل في لاعبيه بعد إسقاط سيتي بثلاثية

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالقوة الذهنية للاعبيه والتي قادتهم لفوز ثمين على مانشستر سيتي يوم الأحد.

ليفربول انتصر على مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف في قمة نارية ضمن الجولة الـ 12 في الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب عقب اللقاء لشبكة سكاي سبورتس: "لقد سجلنا هدفين رائعين. وكان علينا أن نعاني في لحظات بسبب الطريقة التي يلعب بها سيتي".

وأضاف "حتى الدقيقة 75 كان بإمكاننا السيطرة على المباراة بطريقة أو بأخرى ولكن بعد ذلك تعب الفريق قليلاً وكانت الكرات تتدحرج في منطقة الست ياردات الخاصة بنا".

وأردف الألماني "لاعبو ليفربول قدموا مباراة عظيمة، لقد كانوا يطاردون الكرة باستمرار، فنجحنا في تسجيل الأهداف في اللحظات المناسبة".

وأوضح "لا أعرف الكثير من الطرق للتغلب على سيتي، لكن علينا أن نفعل ذلك بقوة. لقد فعلناها بنجاح باهر".

وأتم كلوب "مع بداية الشوط الثاني قمنا بتغيير طريقة اللعب للتحكم في المباراة بشكل أفضل".

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ثلاثية ليفربول جاءت عن طريق فابينيو ومحمد صلاح وماني في الدقيقة السادسة والـ 13 والـ 51.

بينما هدف سيتي الوحيد جاء عن طريق بيرنادو سيلفا في الدقيقة 79.

كتيبة يورجن كلوب الآن ستسير وحدها تماما في الصدارة بعد الوصول للنقطة 34، بينما تجمد رصيد سيتي عند النقطة 25 في المركز الرابع.

الأقرب لـ ليفربول الآن هو الثنائي ليستر سيتي وتشيلسي صاحب الـ 26 نقطة.

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