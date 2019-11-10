مورينيو: سيتي لم يشكروني أبدا عندما أهديتهم اللقب في 2014

الأحد، 10 نوفمبر 2019 - 21:13

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

ذكّر جوزيه مورينيو المدير الفني الأسبق لـ تشيلسي، نظيره فينسنت كومباني القائد السابق لـ مانشستر سيتي، بدوري 2014.

ليفربول قطع شوطا كبيرا نحو استعادة اللقب الغائب، بفوزه على مانشستر سيتي 3-1 في الجولة 12 للدوري الإنجليزي مساء الأحد.

وشهد الاستوديو التحليلي لشبكة سكاي، حضور مورينيو وكومباني، والبرتغالي لم يفوّت فرصة التذكير بانتصاره الشهير 2-0 على ليفربول وقتما كان مدربا لـ تشيلسي في 2014، مباراة أهدت اللقب لـ سيتي على طبق من ذهب.

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كومباني تحدث عن عودة سيتي من الخلف في عديد المرات السابقة، وخسارة ليفربول اللقب رغم تصدره، ليقاطعه مورينيو.

الرجل البرتغالي قال لـ كومباني: "لكن وقتها كان مانشستر سيتي دائما الفريق الأفضل".

وأضاف: "عندما أهديتكم اللقب، لم تشكروني أبدا، لم تهاتفوني أبدا وتشكروني عليه".

وشدد: "كنتم وقتها الفريق الأفضل".

وأوضح: "ليفربول لم يكن الفريق الأفضل وقتها، كان فريقا مميزا، لكن سيتي كان الأفضل، ولكن في اللحظة الراهنة لا أرى فارقا كبيرا في القوة".

وأكمل: "حتى على صعيد المكانة، لو كان سيتي بطلا لـ إنجلترا، فـ ليفربول بطلا لـ أوروبا".

ويتصدر ليفربول الدوري برصيد 34 نقطة، فيما تقهقر سيتي إلى المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

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