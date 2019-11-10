بالصور - مصر الأوليمبي يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة غانا

أنهى منتخب مصر الأوليمبي استعداده لمواجهة غانا في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

مصر تسعى لحسم تأهلها إلى الدور المقبل عندما تواجه غانا على استاد القاهرة مساء الإثنين.

وخاض رجال شوقي غريب المران الأخير على استاد برج العرب، في رحلة التأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020.

وشهد المران جلسة مطولة بين غريب ولاعبيه للحديث عن أهمية المباراة وضرورة التأهل منها إلى الدور نصف النهائي.

كما شهد التدريب وحدات بدنية خفيفة للنزول بالحمل البدنية، بالإضافة إلى بعض الجمل التكتيكية.



























وكان معسكر منتخب مصر قد تلقى نبأ سيئا بابتعاد صانع الألعاب ناصر ماهر عن البطولة للإصابة في الكتف.

ماهر تعرض لخلع في الكتف بالمباراة الأولى أمام مالي وخرج مبكرا، وتأكد غيابه ما بين 4 إلى 6 أسابيع. (طالع التفاصيل)

وبدأت مصر البطولة بفوز مهم على مالي بهدف دون رد، وضعها على قمة المجموعة الأولى مع تعادل كوت ديفوار وغانا 1-1.

ويتأهل أصحاب أول 3 مراكز في البطولة إلى دورة الألعاب الأوليمبية في اليابان العام المقبل.

وتسعى مصر للعودة إلى المنافسة في مسابقة كرة القدم بالأوليمبياد بعد غيابها النسخة الماضية.

اختر التشكيل المثالي لمواجهة غانا في غياب ناصر ماهر

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