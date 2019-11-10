بالفيديو - النني يشارك في انتصار بشكتاش على دينزلي

الأحد، 10 نوفمبر 2019 - 20:23

كتب : FilGoal

محمد النني - بيشكتاش

شارك محترفنا المصري محمد النني لاعب وسط بشكتاش في انتصار فريقه بهدف على دينزلي سبور يوم الأحد.

وحل دينزلي سبور ضيفا على بشكتاش ضمن الجولة 11 من الدوري التركي.

وشارك النني في المباراة كاملة.

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وسجل كيفن نوكودو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 70.

ورفع بشكتاش رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن بجدول الدوري التركي.

فيما توقف رصيد دينزلي عند 11 نقطة في المركز الـ14.

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