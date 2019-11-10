بالصور - منتخب مصر يتدرب.. ويحتفل بعيد ميلاد القائد فتحي

خاض منتخب مصر تدريبه المسائي اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة كينيا.

مصر تستقبل كينيا على استاد برج العرب يوم الخميس المقبل في أولى جولات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، قبل أن تواجه جزر القمر يوم الإثنين 18 نوفمبر.

وتدرب منتخب مصر على ملعب فندق هيلتون برج العرب في الإسكندرية، مران شهد مشاركة كل اللاعبين.

وشهد المران تركيزا على بعض الجمل التكتيكية، ومعالجة الأخطاء ومحاولة تفاديها مستقبلا.



















































كما احتفل الجهاز الفني واللاعبون بعيد ميلاد أحمد فتحي قائد المنتخب الذي يكمل 35 عاما.

وكان منتخب مصر قد فاز وديا على ليبيريا بهدف دون رد يوم الخميس الماضي.

اختر تشكيل مصر المثالي لمواجهة كينيا

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