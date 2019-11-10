سلة - مصر تحصد لقبي إفريقيا 3×3 للرجال والسيدات في إنجاز كبير

كتب رجال وسيدات مصر لمنافسات 3×3 لكرة السلة التاريخ بتحقيق لقب بطولة كأس إفريقيا في نسختها الثالثة للمرة الأولى .

وكان منتخب الشباب قد حقق لقب تحت 18 عاما بالفوز في المباراة النهائية على حساب مالي بنتيجة 14-13 في بطولة إفريقيا المقامة في أوغندا.

وتُلعب مباريات نظام 3x3 على نصف ملعب كرة سلة وعلي برج كرة سلة واحد، ويشمل الملعب منطقة لعب طبقا للمواصفات المعتمدة للملاعب الرسمية وخط للرمية الحرة علي مسافة (5.80) متر والرمية الثنائية علي مسافة (6.75) متر وصف لمنقطة الحماية اسفل الحلقة.

وتأهل منتخب مصر للرجال إلى المباراة النهائية بعد الفوز على مدغشقر بنتيجة 21-11، قبل أن يفوز على الكونغو الديمقراطية في المباراة النهائية 21-12.

ويمثل منتخب الرجال كل من محمد طه "ميدو" -أفضل لاعب في البطولة - وأحمد الصباغ وباسم سعيد ورامي إبراهيم تحت قيادة محمد سمير المدير الفني.

وحصل محمد طه "ميدو" على لقب هداف البطولة برصيد 34 نقطة.

أما على مستوى السيدات فنجح منتخب مصر في حصد اللقب على حساب مالي بنتيجة 18 -15.

وكان منتخب مالي للسيدات هو بطل النسختين السابقتين ويخسر لأول مرة لقب البطولة.

ويمثل منتخب السيدات كل من ثريا محمد وهالة مصطفى ونور علي تحت قيادة هيثم عيد المدير الفني للمنتخب.

وحصلت ثريا محمد على لقب هداف البطولة برصيد 48 نقطة وبفارق 7 نقاط عن منافستها النيجيرية بالإضافة للقب أفضل لاعبة في البطولة.

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