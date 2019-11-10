مدرب أستون فيلا: هذا أسوأ شوط رأيته لفريقي

الأحد، 10 نوفمبر 2019 - 19:16

كتب : FilGoal

لاعبو أستون فيلا يحتفلون بهدف ماكجين في أرسنال

وصف دين سميث المدير الفني لأستون فيلا أداء فريقه في الشوط الأول أمام وولفرهامبتون بأنه الأسوأ للفريق منذ توليه المسؤولية الفنية للفيلانز.

وخسر أستون فيلا أمام ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف سجله لاعبنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" الذي شارك كأساسي طوال اللقاء.

وقال سميث في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس عقب اللقاء: "الشوط الأول كان الأسوأ لفريقي في الدوري الإنجليزي".

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وأضاف "لم نفز بأي صراعات ولم نحصل على الكرة الثانية، كنا نفقد الكرة بسهولة".

وواصل "في الشوط الثاني تحسن الوضع قليلا لكن عندما سجل وولفرهابتون الهدف الثاني قتلت المباراة".

أستون فيلا بدأ اللقاء بدون توم هيتون الحارس الأساسي للإصابة، وفي الدقيقة التاسعة فقط تعرض جيد ستير الحارس البديل للإصابة، ليخرج ويشارك الحارس الثالث أوريان نيلاند بدلا منه.

وسجل روبين نيفيز هدف ولفرهامبتون الأول في الدقيقة الـ40. مخالفة نفذها جواو موتينيو قصيرة، وقابلها نيفيز بتصويبة رائعة في مرمى نيلاند.

تواصلت معاناة أستون فيلا بإصابة مات تارجت في الوقت الضائع، ليخرج ويشارك نيل تايلور بدلا منه، وينتهي الشوط الأول بتقدم ولفرهامبتون.

تريزيجيه شارك أساسي في اللقاء. وكان هو المصدر الأكبر لخطورة أستون فيلا.

وكاد تريزيجيه يحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الـ71، لكن الحكم وبعد الرجوع لتقنية الفيديو رأى أن اللقطة لا ترتقي لاحتسابها.

وأثناء ضغط أستون فيلا، أضاف ولفرهامبتون هدفا ثانيا في الدقيقة الـ81 عن طريق راؤول خيمنيز، لينتهي اللقاء بفوز

أستون فيلا لم ييأس. وفي الدقيقة الـ89 سجل تريزيجيه هدفا. عرضية من الجهة اليسرى، استلمها وسدد بقوة تجاه المرمى، ورغم إبعاد المدافع للكرة، لكن تقنية خط المرمى أظهرت أن الكرة عبرت بكامل محيطها، ليحتسب حكم اللقاء الهدف.

الهدف هو الثاني لتريزيجيه على التوالي، لكنه لم يكن كافيا لعودة فريقه، وليفوز ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف.

فوز ولفرهامبتون رفع رصيده للنقطة الـ16 في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة الـ11 في المركز الـ17.

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