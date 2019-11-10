في الدرجة الثانية – البنك الأهلي يتصدر الصعيد في جولة الشح التهديفي

قفز نادي البنك الأهلي إلى الصدارة في دوري الدرجة الثانية المصري، بفوزه على تليفونات بني سويف 3-1، في جولة شهدت تسجيل 9 أهداف فقط بمجموعة الصعيد.

المباراة الأكثر غزارة في جولة الصعيدشهدت تقدُم التليفونات بهدف من ركلة جزاء سجلها محمود عبده في الدقيقة الثالثة.

قبل أن يدرك محمد لعبة التعادل للبنك الأهلي، قبل أن يضيف عمرو عزت الهدفين الثاني والثالث، ويقفز إلى صدارة هدافي المجموعة برصيد 3 أهداف.

ليرفع البنك الأهلي إلى 10 نقاط في الصدارة بعد 4 جولات، ويتصدر رصيد تليفونات بني سويف عند 7 نقاط في المركز الرابع.

وتقدّم شبان قنا إلى المركز الثالث بفوزه 1-0 على ديروط، هدف متأخر سجله أحمد محجوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

شبان قنا رفع رصيده إلى 9 نقاط بفارق الأهداف عن بني سويف الثاني بعد أن حقق 3 انتصارات متتالية. فيما تجمّد رصيد ديروط عند نقطتين في المركز الأخير دون أي انتصار.

وتراجع بني سويف إلى المركز الثاني بهزيمته 0-1 أمام الألومنيوم سجله أجاثون في الدقيقة 50.

ليتجمّد رصيد بني سويف عند 9 نقاط في الوصافة، ويرفع الألومنيوم رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس.

وفاز المنيا على ضيفه بترول أسيوط بهدف دون رد سجله المدافع برسوم محروس.

ليرتفع رصيد المنيا إلى 4 نقاط في المركز الثامن، ويتجمّد رصيد بترول أسيوط عند 6 نقاط في المركز الخامس.

وتعادل طهطا للمباراة الثالثة على التوالي، دون أهداف هذه المرة أمام الفيوم.

ليرفع طهطا رصيده إلى 3 نقاط في المركز العاشر، ويرفع الفيوم رصيده إلى 4 نقاط في المركز السابع.

كما تعادل سوهاج والإعلاميين بهدف لكل طرف، في أول ظهور لـ أحمد صالح كمدرب للإعلاميين بعد رحيل جميل حلمي.

وسجل محمد أسامة للإعلاميين، قبل أن يتعادل فرج أحمد لـ سوهاج من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة للوقت بدل الضائع.

سوهاج لعب المباراة تحت قيادة مدربه نبيل محمود الذي تراجع عن استقالته التي تقدّم بها الأسبوع الماضي.

رصيد سوهاج ارتفع إلى نقطتين في المركز 11 –قبل الأخير-، وارتفع رصيد الإعلاميين إلى 3 نقاط في المركز التاسع.

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