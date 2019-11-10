برشلونة يعلن إصابة لاعبه لـ 5 أسابيع.. غيابه محتمل عن الكلاسيكو

الأحد، 10 نوفمبر 2019 - 18:13

كتب : FilGoal

برشلونة

تلقى نادي برشلونة نبأ سيئا، بإصابة لاعبه نيلسون سيميدو وغيابه لعدة أسابيع.

برشلونة أعلن عن تعرض سيميدو لإصابة عضلية في الساق اليسرى، ستبعده عن الملاعب 5 أسابيع.

سيميدو خرج مصابا في فوز برشلونة 4-1 على سيلتا فيجو مساء السبت بالجولة 13 للدوري الإسباني، بعد 21 دقيقة فقط.

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إصابة سيميدو تعاني ابتعاده بشكل مؤكد عن صفوفه منتخب بلاده البرتغال في التوقف الدولي لشهر نوفمبر الجاري، وغيابه عن مواجهتي ليتوانيا ولوكسمبورج الحاسمتين في تصفيات يورو 2020.

هذه الإصابة تهدد مشاركة سيميدو أمام ريال مدريد في الكلاسيكو يوم 18 ديسمبر المقبل.

برشلونة يلعب في الأسابيع الخمسة المقبلة أمام ليجانيس، وأتليتكو مدريد، ومايوركا، وريال سوسيداد، وريال مدريد في الدوري. كما يواجه بوروسيا دورتموند، وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

ابتعاد سيميدو سيُجبر إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة على الدفع بـ سيرجي روبيرتو كظهير أيمن، كما يتواجد السنغالي موسى واجي كخيار بديل في هذا المركز.

وشارك سيميدو في 16 مباراة هذا الموسم مع برشلونة، صنع فيها 3 أهداف.

اختر تشكيل برشلونة المثالي في غياب سيميدو

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