بالفيديو – هدف وانطلاقات معتادة في ملخص تريزيجيه ضد ولفرهامبتون

الأحد، 10 نوفمبر 2019 - 18:08

كتب : FilGoal

تريزيجيه - أستون فيلا - ولفرهامبتون

سجل محترفنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" هدفا لم ينقذ فريقه من الخسارة أمام ولفرهامبتون.

ولفرهامبتون انتصر على أستون فيلا بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي.

تريزيجيه شارك أساسيا وأكمل المباراة حتى النهاية ونجح في تسجيل هدف فريقه الوحيد في اللحظات الأخيرة قبل نهاية اللقاء.

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واستقبل تريزيجيه عرضية داخل منطقة جزاء ولفرهامبتون، قبل أن يستلم الكرة ويسدد بقوة في الشباك.

الكرة مرت بين قدمي حارس مرمى ولفرهامبتون، قبل أن يبعدها مدافع الأخير ولكن بعد مرورها من خط المرمى، وفقا لتقنية خط المرمى.

ويعد هدف تريزيجيه هو الثاني له على التوالي في الدوري الإنجليزي، بعدما سجل في خسارة فريقه أمام ليفربول بهدفين مقابل هدف.

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