سلة - مصر إلى مربع إفريقيا الذهبي بمنافسات 3x3 للرجال.. والشباب أبطال القارة

تأهل منتخب مصر لرجال كرة السلة بمنافسات 3x3 إلى المربع الذهبي من بطولة إفريقيا المقامة في أوغندا، كما حقق فريق الشباب لقب البطولة.

وحقق منتخب الشباب تحت 18 عاما لقب البطولة بعد الفوز على مالي في المباراة النهائية بنتيجة 14-13.

وتلعب مباريات نظام 3x3 على نصف ملعب كرة سلة وعلي برج كرة سلة واحد، ويشمل الملعب منطقة لعب طبقا للمواصفات المعتمدة للملاعب الرسمية وخط للرمية الحرة علي مسافة (5.80) متر والرمية الثنائية علي مسافة (6.75) متر وصف لمنقطة الحماية اسفل الحلقة.

ويمثل منتخب الشباب كل من يوسف رفعت وأحمد ياسر ومحمود أحمد وسيف الدين محمد تحت قيادة محمد سمير المدير الفني.

أما منتخب الرجال فتغلب على نيجيريا في ربع النهائي بنتيجة 17-13 ليتأهل إلى المربع الذهبي من بطولة إفريقيا ويواجه مدغشقر مساء الأحد.

ويمثل منتخب الرجال كل من محمد طه "ميدو" وأحمد الصباغ وباسم سعيد ورامي إبراهيم تحت قيادة محمد سمير المدير الفني.

وتأهل منتخب السيدات مساء الأحد إلى النهائي بعد أن فازوا على أوغندا صاحبة الأرض 21-17، ليواجهن الفائز من مالي ونيجيريا.

ويمثل منتخب السيدات كل من ثريا محمد وهالة مصطفى ونور علي تحت قيادة هيثم عيد المدير الفني للمنتخب.

اقرأ أيضا

ماذا قدم محمد صلاح ضد مانشستر سيتي

ذا أثليتيك: أرسنال لن يقيل إيمري.. الإدارة تؤمن أنه وضع النادي على الطريق الصحيح

تاريخ الكرة المصرية المدون على وجه أحمد فتحي

بعد سحق دورتموند.. بايرن: فليك مستمر مع الفريق

مؤتمر مدرب غانا: لن نراقب رمضان صبحي "الأفضل" ونترك باقي اللاعبين