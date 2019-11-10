بيكيه: تصرفاتي أغضبت أبي وأمي كثيرا.. وابني يفهم الكرة أكثر مني

أفصح جيرارد بيكيه لاعب برشلونة عن كثير من تفاصيل حياته الخاصة وتوجهاته السياسية في حوار مطول مع صحيفة "إل بايس" الإسبانية.

جيرارد بيكيه النادي : برشلونة برشلونة

بيكيه تطرق إلى علاقته بوالديه وأبنائه، وأعماله الخاصة بعيدا عن كرة القدم، ودافع عن حقه في التعبير عن آرائه السياسية.

بيكيه صرّح: "أمي وأبي اعتادا لومي كثيرا عندما أصنع الجلبة، وأرتورو كاناليس وكيلي كذلك، خصوصا في بداياتي. أنخرط في مشكلة لأجدهم يتحدثون إلي ساعة ونصف في الهاتف. الآن لا أحد يتحدث إلي، لقد اكتفوا مني. كما أنني صرت أكثر اعتدالا".

وعن أعماله الخاصة بعيدا عن كرة القدم: "نادرا ما أنام، فقط 4 أو 5 ساعات يوميا، أحاول تخصيص وقت لكل شيء. النادي يتفهم ذلك وليس لديه مشكلة، أكرس وقت فراغي لعمل ما أحب".

وتطرق بيكيه إلى عائلته: "ابني الأكبر يميل للعب كرة القدم، الآخر يميل إلى الفن. ميلان (الأكبر) يبلغ 6 سنوات ويعرف بالفعل أمورا أجهلها أنا، يعرف التشكيلات والفرق".

وأكمل: "في أحد الأيام كان يلعب مع ابن سواريز وابن ميسي، وبعد تسجيل أحد الأهداف وجدته يقول إنه هدف شبيه بالذي سجله توني كروس أمام السويد، كنت مذهولا".

واعترف أنه يجد صعوبة في اكتساب الأصدقاء: "من الصعب تكوين علاقات حقيقية الآن، الناس ينجذبون إلي، ولذا أحاول حماية نفسي، لست منفتحا، أنا منعزل بعض الشيء".

واختتم مدافعا عن حقه في التعبير عن آرائه السياسية ومطالبته باستقلال كتالونيا: "الرياضة لا تنفصل عن السياسة، إنهما يسيران يدا بيد دائما. كأس ملك إسبانيا تحمل اسم ملك إسبانيا، عندما تلعب مباراة دولية يُعزف النشيد الوطني، وهذا أمر سياسي. الرياضيون لديهم نفس حق المواطنين في التعبير عن توجهاتهم السياسية".

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