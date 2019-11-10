بالفيديو – تريزيجيه يسجل في خسارة أستون فيلا.. ومانشستر يعود للانتصارات بثلاثية في برايتون

فاز مانشستر يونايتد على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، فيما خسر أستون فيلا أمام ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف.

تريزيجيه شارك كأساسي في لقاء أستون فيلا، وسجل هدفا في خسارة فريقه.

مانشستر يونايتد وبرايتون

تقدم مانشستر يونايتد مبكرا جدا في الدقيقة الـ17 عن طريق أندرياس بيريرا. أنتوني مارسيال اخترق من الجهة اليسرى ومرر الكرة إلى بيريرا الذي سدد الكرة لتصطدم بالمدافع وتسكن الشباك بعد أن غيرت اتجاهها.

مانشستر يونايتد لم يتوقف هنا، وأضاف هدفا ثانيا في الدقيقة الـ19. مخالفة نفذت داخل منطقة الجزاء، وقابلها هاري ماجواير برأسية وصلت إلى سكوت ماكتوميناي الذي لمس الكرة، وأودعها دايفي بروير مدافع برايتون بالخطأ في مرماه، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدفين.

في شوط المباراة الثاني، حاول برايتون العودة. وسجل لويس دانك هدفا في الدقيقة الـ64 من مخالفة، قابلها برأسية في المرمى.

أصحاب الأرض لم يمنحوا الضيوف فرصة للتفكير في العودة، فعاد مارسيال للاختراق ثم التمرير إلى راشفورد، والذي سدد صاروخ هذه المرة في المرمى مسجلا الثالث في الدقيقة الـ66.

وكاد راشفورد يضيف الرابع في الدقيقة الـ68 يعد توغل من دانييل جيمس ثم عرضية، لكن ماركوس أهدرها أمام المرمى الخالي بغرابة.

فوز مانشستر يونايتد رفع رصيده للنقطة الـ16 مرتقيا للمركز السابع، فيما تجمد رصيد برايتون عند النقطة الـ15 في المركز الثامن.

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ولفرهامبتون وأستون فيلا

وفاز ولفرهامبتون على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف، على استاد مولينيو، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

أستون فيلا بدأ اللقاء بدون توم هيتون الحارس الأساسي للإصابة، وفي الدقيقة التاسعة فقط تعرض جيد ستير الحارس البديل للإصابة، ليخرج ويشارك الحارس الثالث أوريان نيلاند بدلا منه.

وسجل روبين نيفيز هدف ولفرهامبتون الأول في الدقيقة الـ40. مخالفة نفذها جواو موتينيو قصيرة، وقابلها نيفيز بتصويبة رائعة في مرمى نيلاند.

تواصلت معاناة أستون فيلا بإصابة مات تارجت في الوقت الضائع، ليخرج ويشارك نيل تايلور بدلا منه، وينتهي الشوط الأول بتقدم ولفرهامبتون.

محمود حسن "تريزيجيه" شارك أساسي في اللقاء. وكان هو المصدر الأكبر لخطورة أستون فيلا.

وكاد تريزيجيه يحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الـ71، لكن الحكم وبعد الرجوع لتقنية الفيديو رأى أن اللقطة لا ترتقي لاحتسابها.

وأثناء ضغط أستون فيلا، أضاف ولفرهامبتون هدفا ثانيا في الدقيقة الـ81 عن طريق راؤول خيمنيز، لينتهي اللقاء بفوز

أستون فيلا لم ييأس. وفي الدقيقة الـ89 سجل تريزيجيه هدفا. عرضية من الجهة اليسرى، استلمها وسدد بقوة تجاه المرمى، ورغم إبعاد المدافع للكرة، لكن تقنية خط المرمى أظهرت أن الكرة عبرت بكامل محيطها، ليحتسب حكم اللقاء الهدف.

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الهدف هو الثاني لتريزيجيه على التوالي، لكنه لم يكن كافيا لعودة فريقه، وليفوز ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف.

فوز ولفرهامبتون رفع رصيده للنقطة الـ16 في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة الـ11 في المركز الـ17.

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