المنتخب الأوليمبي يكشف تفاصيل إصابة ناصر ماهر

كشف معتمد جمال مدرب عام منتخب مصر الأوليمبي عن تفاصيل إصابة ناصر ماهر في افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

منتخب مصر انتصر على مالي بهدف مقابل لا شيء في الجولة الأولى من بطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.، لقاء شهد خروج ناصر ماهر مصابا. (طالع التفاصيل)

وقال معتمد جمال: "إصابة ناصر ماهر عبارة عن تمزق في أربطة الكتف".

وأضاف في تصريحاته مع الصحفيين "طبيب المنتخب سيحسم مصير اللاعب بشكل نهائي خلال الساعات القليلة المقبلة".

وتابع "ستُقيم حالة ناصر ماهر وتحديد إمكانية خضوعه لبرنامج مكثف للحاق بباقي مباريات البطولة، أم من الصعب حدوث ذلك".

وأشار "كل تلك الأمور ستظهر بشكل نهائي خلال ساعات".

ويستعد منتخب مصر الأوليمبي لمواجهة منتخب غانا يوم الإثنين في الجولة الثانية من البطولة.

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