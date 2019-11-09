بالفيديو – يعيشون كارثة؟ لا مشكلة.. بايرن يسحق دورتموند في كلاسيكو ألمانيا

تجاوز بايرن ميونيخ آلامه، وسحق غريمه التاريخي بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف دون رد على ملعب أليانتس أرينا، في الجولة 11 للدوري الألماني.

روبيرت ليفاندوفيسكي واصل سجله التهديفي الخارق هذا العام وبصم على هدفين، فيما سجل سيرجي جنابري هدفا، وآخر بواسطة ماتس هوميلس بالخطأ في مرمى فريقه.

ليرفع بايرن رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة عن بوروسيا مونشنجلادبخ المتصدر.

فيما تجمّد رصيد دورتموند عند 19 نقطة في المركز الخامس، وفوّت فرصة القفز للصدارة ولو مؤقتا.

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بايرن واصل هيمنته على مباريات دورتموند في أليانتس أرينا، إذ حقق فوزه السادس تواليا على غريمه في ملعب بالدوري الألماني.

الزعيم البافاري يعيش أوقاتا صعبة أدت إلى الإطاحة بمدربه نيكو كوفاتش عقب الهزيمة 1-5 أمام أينتراخت فرانكفورت في الجولة الماضية.

مدربه المؤقت هانز ديتر فليك قاده بنجاح في مهمة دوري أبطال أوروبا وهزم أوليمبياكوس 2-0، قبل أن يتجاوز دورتموند في مباراة كبيرة برباعية نظيفة.

الهدف الأول سُجل بواسطة روبيرت ليفاندوفيسكي في الدقيقة 17، ليكون البولندي قد سجل في كل مباريات بايرن ميونيخ التي خاضها هذا الموسم.

ومباشرة بعد بداية الشوط الثاني أضاف سيرجي جنابري هدف بايرن الثاني بصناعة توماس مولر الذي صنع هدفه رقم 100 في تاريخ بالدوري الألماني.

أهداف بايرن تواصلت في الدقيقة 76 عندما أضاف ليفاندوفيسكي الثالث بتمريرة جديدة من مولر.

ليكون ليفاندوفيسكي قد سجل 18 هدفا في مسيرته بشباك دورتموند منذ رحيله عنه عام 2014.

قبل أن يختتم هوميلس الأهداف بالخطأ في مرمى فريقه دورتموند في الدقيقة 80.