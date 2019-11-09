بالفيديو – يعيشون كارثة؟ لا مشكلة.. بايرن يسحق دورتموند في كلاسيكو ألمانيا

السبت، 09 نوفمبر 2019 - 21:46

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ - دورتموند

تجاوز بايرن ميونيخ آلامه، وسحق غريمه التاريخي بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف دون رد على ملعب أليانتس أرينا، في الجولة 11 للدوري الألماني.

روبيرت ليفاندوفيسكي واصل سجله التهديفي الخارق هذا العام وبصم على هدفين، فيما سجل سيرجي جنابري هدفا، وآخر بواسطة ماتس هوميلس بالخطأ في مرمى فريقه.

ليرفع بايرن رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة عن بوروسيا مونشنجلادبخ المتصدر.

أخبار متعلقة

بالفيديو - ريال مدريد ينتقم من إيبار ويضع برشلونة تحت الضغط بالفيديو - بنزيمة يتخطى بوشكاش ويدخل التاريخ تقرير إسباني: إقالة فالفيردي لو تعثر برشلونة أمام سيلتا فيجو بالفيديو – شيفيلد يواصل مغامرته الرائعة ويجبر توتنام على التعادل رغم أنف الـ VAR

فيما تجمّد رصيد دورتموند عند 19 نقطة في المركز الخامس، وفوّت فرصة القفز للصدارة ولو مؤقتا.

بايرن واصل هيمنته على مباريات دورتموند في أليانتس أرينا، إذ حقق فوزه السادس تواليا على غريمه في ملعب بالدوري الألماني.

الزعيم البافاري يعيش أوقاتا صعبة أدت إلى الإطاحة بمدربه نيكو كوفاتش عقب الهزيمة 1-5 أمام أينتراخت فرانكفورت في الجولة الماضية.

مدربه المؤقت هانز ديتر فليك قاده بنجاح في مهمة دوري أبطال أوروبا وهزم أوليمبياكوس 2-0، قبل أن يتجاوز دورتموند في مباراة كبيرة برباعية نظيفة.

الهدف الأول سُجل بواسطة روبيرت ليفاندوفيسكي في الدقيقة 17، ليكون البولندي قد سجل في كل مباريات بايرن ميونيخ التي خاضها هذا الموسم.

ومباشرة بعد بداية الشوط الثاني أضاف سيرجي جنابري هدف بايرن الثاني بصناعة توماس مولر الذي صنع هدفه رقم 100 في تاريخ بالدوري الألماني.

أهداف بايرن تواصلت في الدقيقة 76 عندما أضاف ليفاندوفيسكي الثالث بتمريرة جديدة من مولر.

ليكون ليفاندوفيسكي قد سجل 18 هدفا في مسيرته بشباك دورتموند منذ رحيله عنه عام 2014.

قبل أن يختتم هوميلس الأهداف بالخطأ في مرمى فريقه دورتموند في الدقيقة 80.

بايرن ميونيخ بوروسيا دورتموند الدوري الألماني

نرشح لكم

أخر الأخبار

منتخب مصر يعلنها: ناصر ماهر خارج أمم إفريقيا 45 دقيقة | حلم طوكيو 2020
مفاجأة كبيرة.. إسبانيا تستدعي تراوري مباشرة بعد موافقته على تمثيل مالي 50 دقيقة | أوروبا
فالفيردي: مع ميسي كل شيء ممكن ساعة | أوروبا
المنتخب الأوليمبي يكشف تفاصيل إصابة ناصر ماهر ساعة | حلم طوكيو 2020
برشلونة: فالفيردي رائع.. الجميع سعداء معه ساعة | أوروبا
بالفيديو - التخبط مستمر والسقوط متواصل.. نابولي يتعثر أمام جنوى ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أول تعقيب من الزمالك على "تصالح تركي آل الشيخ مع الأهلي" 2 رسميا - انضمام أحمد أيمن منصور لـ منتخب مصر بدلا من أيمن أشرف 3 مؤتمر #ليلة_الأبطال - مارسيلو عن تصريح "صورة صلاح": حاولت التحلي بالاحترام 4 بالفيديو - إصابة +18.. سون يبكي بعد تدخل كسرت على إثره ساق جوميش

قد ينال إعجابك