بالفيديو – حلم طوكيو يبدأ بهدف.. مصطفى محمد ينتصر لمصر على مالي في افتتاح أمم إفريقيا

بدأ منتخب مصر الأوليمبي مشواره في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة بالفوز على مالي بهدف مقابل لا شيء، في مباراة أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

سجل مصطفى محمد هدف منتخب مصر الوحيد في الدقيقة الـ29 برأسية رائعة.

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هدف ⚽️



البلدوزر مصطفى محمد يفتتح باب التسجيل للفراعنة 💥



🇲🇱 0 - 1 🇪🇬#AFCONU23 #beINAFCON pic.twitter.com/y4v0kIEdrO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 8, 2019

ورفع منتخب مصر رصيده للنقطة الثالثة في ترتيب المجموعة الأولى من البطولة، والتي تضم أيضا الكاميرون وغانا اللذان سيلتقيان بعد قليل.



























































































































































































































































































التشكيل

بدأ شوقي غريب اللقاء بتشكيل مكون من ثلاثة مدافعين، ومهاجم صريح هو مصطفى محمد، فيما يبدأ صلاح محسن كجناح أيمن.

شوقي غريب يهاجم برمضان صبحي وصلاح محسن ومصطفى محمد. تشكيل منتخبنا الأوليمبي ضد مالي في المباراة الافتتاحية🇪🇬 pic.twitter.com/FgD21QKlys — FilGoal (@FilGoal) November 8, 2019

على الجهة الأخرى، قاد أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي، تشكيل منتخب مالي.

أليو ديانج أساسي في تشكيل منتخب مالي ضد منتخبنا الوطني🇲🇱 pic.twitter.com/C6JiiXJPxR — FilGoal (@FilGoal) November 8, 2019

وصف المباراة

لم يحتج منتخب مالي إلا لعشر ثوان كي يحصل على الركنية الأولى في اللقاء. في المقابل رد منتخب مصر بانطلاقة أولى في الدقيقة الثانية عن طريق رمضان صبحي، أبعدها الدفاع إلى ركنية أولى للفراعنة.

وكان التهديد الأول في الدقيقة الثامنة. عرضية رائعة من رمضان صبحي، قابلها صلاح محسن برأسية في يد يوسف كويتا حارس مالي.

إصابة مبكرة

تعرض ناصر ماهر لاعب وسط منتخب مصر لإصابة في الدقيقة الـ11. ارتقى للهواء والتحم مع إبراهيما كونيه، ليتعرض لإصابة في الكتف ويطلب الخروج مستبدلا.

وخرج ناصر ماهر سريعا في الدقيقة الـ15، ليشارك عمار حمدي بدلا منه في أولى التبديلات الاضطرارية.

وكاد عمار حمدي يتعرض لإصابة أيضا في الدقيقة الـ19 بعد تدخل قوي جدا من سياجا باكايوكو في وسط الملعب، لكن اللاعب أكمل اللقاء دون إصابة.

ثم كان التهديد الثان في الدقيقة الـ23. ركنية نفذها أحمد فتوح، وقابلها مصطفى محمد برأسية وصلت لأحمد رمضان "بيكهام" الذي حولها برأسية في الدفاع للتحول إلى ركنية أخرى.

ضغط إيجابي وهدف أول

وبعد دقائق من الضغط السلبي. جاءت الإيجابية أخيرا في الدقيقة الـ29 بهدف أول لمنتخب مصر. عرضية من أحمد فتوح، قابلها مصطفى محمد برأسية في المرمى مسجلا الهدف الأول.

وتواصل العنف المالي في الدقيقة الـ35 بتدخل عنيف من كليومنت بوبكر على قدم مصطفى محمد، كلف بوبكر بطاقة صفراء أولى.

وكاد منتخب مصر يسجل هدفا ثانيا في الوقت الضائع. انطلاقة من كريم العراقي على الجهة اليمنى، ثم عرضية أرضية مرت من الجميع دون متابعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم مصري.

الشوط الثاني

ضغط مالي

بدأ منتخب مالي الشوط الثاني ضاغطا. وكاد يحرز التعادل مبكرا جدا في الدقيقة الـ48.

عرضية من بوراما دومبيا، قابلها باجايكو برأسية، أنقذها محمد صبحي وارتدت إلى إبراهيما كونيه الذي صوب صاروخ في القائم الأيمن.

وأجرى منتخب ماليا تبديلا وحيدا في الدقيقة الـ61 بدخول أمادو ديارا بدلا من البلال تراوري.

مرة أخرى كاد منتخب مالي يتعادل في الدقيقة الـ68. تمريرة ضربت الدفاع ووصلت إلى البلال تراوري، إلا أنه تلعسم في الكرة ليعود أحمد رمضان "بيكهام" وينقذ الموقف.

تدخلات فنية

وتدخل شوقي غريب فنيا مجددا. فشارك عبد الرحمن مجدي في الدقيقة الـ74 بدلا من مصطفى محمد.

منتخب مالي عاد لمحاولاته على استحياء. وسدد باجايوكو في الدقيقة الـ79، لكنها سهلة في يد محمد صبحي.

وحاول منتخب مصر تشكيل بعض الخطورة في الدقائق الأخيرة. عرضية من أحمد فتوح في الدقيقة الـ88، قابلها محمد عبد السلام برأسية بجانب القائم.

وتألق محمد صبحي في الدقيقة الـ89 يمنع هدفا قاتلا لمالي. تصويبة صاروخية من بوباكر تراوري، تصدى لها صبحي بيد واحدة، ثم أمسك بها قبل متابعة المهاجم.

وأجرى شوقي غريبا تبديلا أخيرا في الدقيقة الـ90 بدخول غنام محمد بدلا من صلاح محسن.

حكم اللقاء احتسب ثلاثة دقائق وقت محتسب بدل من ضائع، لكنها لم تشهد الجديد، لينتهي اللقاء بفوز منتخب مصر بهدف.

ويلعب منتخب مصر في الجولة الثانية مع غانا يوم الإثنين المقبل، فيما يلعب منتخب مالي مع الكاميرون في نفس اليوم.

وتقام البطولة بمشاركة 8 منتخبات في مصر بالفترة من 8 وحتى 23 نوفمبر الحالي.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأوائل في البطولة إلى أوليمبياد طوكيو 2020 عن قارة إفريقيا.

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