حلم طوكيو – مدرب نيجيريا يتحدث عن قرارات الحكم المصري أمام كوت ديفوار

تحدث إماما أماباكابو المدير الفني لمنتخب نيجيريا عقب تعثر فريقه الأول في بطولة إفريقيا تحت 23 عاما أمام كوت ديفوار، مشيرا إلى "وضعنا أنفسنا في موقف صعب الآن".

منتخب كوت ديفوار الأوليمبي انتصر على منتخب نيجيريا بهدف مقابل لا شيء في الجولة الأولى من أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. (طالع التفاصيل)

لقاء شهد احتساب ركلة جزاء من الحكم المصري محمد معروف إلى جانب بطاقة حمراء واحتساب الهدف وسط اعتراضات من الجانب النيجيري على عدم مرور الكرة لخط المرمى.

وقال مدرب نيجيريا: "كانت مباراة صعبة للغاية ولكننا ظهرنا بشكل جيد".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "اُحتسبت علينا ركلة جزاء وخرج لاعبنا مطرودا وهناك خلافا حول القرارين".

وأردف "حتى لقطة الهدف ليست واضحة هل عبرت الكرة الخط أم لا. لم أشاهد اللقطة بشكل جيد ولكن الحكم احتسبها هدف".

وتابع "وضعنا أنفسنا في موقف صعب والآن علينا الانتصار في المباريات المقبلة".

الحكم المصري محمد معروف أدار المباراة التي شهدت اعتراضات بالجملة وحالة طرد أيضا للمنتخب النيجيري.

الاعتراضات ظهرت في الدقيقة 69 بعدما احتسب الحكم المصري ركلة جزاء لصالح منتخب كوت ديفوار بعد احتكاك بين أوليسا نداه مدافع نيجيريا مع مهاجم كوت ديفوار.

احتكاك قرر الحكم بسببه احتساب ركلة جزاء وإشهار بطاقته الصفراء الثانية في وجه أوليسا ليخرج مطرودا وسط اعتراضات من الجانب النيجيري.

الاعتراضات استمرت بعد تسديد سيلاس جناكا ركلة الجزاء في الدقيقة 70.

ركلة الجزاء تصدى لها حارس المنتخب النيجيري، ولكن التصدي لما يكن كافيا لإبعاد الكرة بعيدا عن مرماه لتسير على الخط.

اعتراض من لاعبي نيجيريا على ركلة جزاء احتسبها الحكم المصري محمد معروف لصالح كوت ديفوار.. الاعتراض لم يتوقف عند هذه اللقطة بسبب الشك في عدم مرور الكرة لمرمى الفريق النيجيري 🧐 pic.twitter.com/aqRk7pnbyR — FilGoal (@FilGoal) November 9, 2019

واحتسب الحكم المصري الهدف معتبرا الكرة تخطت خط المرمى، وسط اعتراضات كبيرة من الجانب النيجيري.

هدف كان كافيا لإعلان انتصار منتخب كوت ديفوار على منتخب نيجيريا حامل لقب النسخة الماضية من البطولة الإفريقية.

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