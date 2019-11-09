حلم طوكيو – مدرب نيجيريا يتحدث عن قرارات الحكم المصري أمام كوت ديفوار

السبت، 09 نوفمبر 2019 - 20:07

كتب : عاطف شادي

محمد معروف - نيجيريا - كوت ديفوار - الصورة من الحساب الرسمي للكاف

تحدث إماما أماباكابو المدير الفني لمنتخب نيجيريا عقب تعثر فريقه الأول في بطولة إفريقيا تحت 23 عاما أمام كوت ديفوار، مشيرا إلى "وضعنا أنفسنا في موقف صعب الآن".

منتخب كوت ديفوار الأوليمبي انتصر على منتخب نيجيريا بهدف مقابل لا شيء في الجولة الأولى من أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. (طالع التفاصيل)

لقاء شهد احتساب ركلة جزاء من الحكم المصري محمد معروف إلى جانب بطاقة حمراء واحتساب الهدف وسط اعتراضات من الجانب النيجيري على عدم مرور الكرة لخط المرمى.

أخبار متعلقة

حلم طوكيو - مدرب كوت ديفوار: لم نستحق الفوز.. أشكر الرب على تلك الهدية هدف جدلي بصافرة مصرية.. كوت ديفوار تُسقط حامل لقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما بالفيديو – حلم طوكيو يبدأ بهدف.. مصطفى محمد ينتصر لمصر على مالي في افتتاح أمم إفريقيا حلم طوكيو 2020 - قائد كوت ديفوار: إن قصر أحد لاعبينا فلن يشارك مرة أخرى

وقال مدرب نيجيريا: "كانت مباراة صعبة للغاية ولكننا ظهرنا بشكل جيد".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "اُحتسبت علينا ركلة جزاء وخرج لاعبنا مطرودا وهناك خلافا حول القرارين".

وأردف "حتى لقطة الهدف ليست واضحة هل عبرت الكرة الخط أم لا. لم أشاهد اللقطة بشكل جيد ولكن الحكم احتسبها هدف".

وتابع "وضعنا أنفسنا في موقف صعب والآن علينا الانتصار في المباريات المقبلة".

الحكم المصري محمد معروف أدار المباراة التي شهدت اعتراضات بالجملة وحالة طرد أيضا للمنتخب النيجيري.

الاعتراضات ظهرت في الدقيقة 69 بعدما احتسب الحكم المصري ركلة جزاء لصالح منتخب كوت ديفوار بعد احتكاك بين أوليسا نداه مدافع نيجيريا مع مهاجم كوت ديفوار.

احتكاك قرر الحكم بسببه احتساب ركلة جزاء وإشهار بطاقته الصفراء الثانية في وجه أوليسا ليخرج مطرودا وسط اعتراضات من الجانب النيجيري.

الاعتراضات استمرت بعد تسديد سيلاس جناكا ركلة الجزاء في الدقيقة 70.

ركلة الجزاء تصدى لها حارس المنتخب النيجيري، ولكن التصدي لما يكن كافيا لإبعاد الكرة بعيدا عن مرماه لتسير على الخط.

واحتسب الحكم المصري الهدف معتبرا الكرة تخطت خط المرمى، وسط اعتراضات كبيرة من الجانب النيجيري.

هدف كان كافيا لإعلان انتصار منتخب كوت ديفوار على منتخب نيجيريا حامل لقب النسخة الماضية من البطولة الإفريقية.

طالع أيضا:

ثورة تشيلسي مستمرة

ودية جديدة لـ الزمالك

ضربة لـ الأهلي

مواجهة فريدة من نوعها في نهائي كوبا سود

ماذا قال سونج قبل مواجهة مصر

نيجيريا كوت ديفوار حلم طوكيو 2020

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – " هو الأفضل في مسيرتي".. رائعة باريلا تنصر إنتر على فيرونا 2 دقيقة | أوروبا
في مباراة شحيحة.. زامبيا تتعادل مع جنوب إفريقيا بصافرة نسائية 7 دقيقة | حلم طوكيو 2020
خبر في الجول – ميتشو يجرب لاعبين لتعويض الغيابات في وسط الملعب 15 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يعلن خطوة جديدة في ملف "الاستاد الجديد".. وموعد سفر الخطيب 16 دقيقة | مصر
فرج عامر: أطالب بتعويض من اتحاد الكرة بعد إصابة ناصر ماهر والحناوي 26 دقيقة | حلم طوكيو 2020
مباشر في إسبانيا - برشلونة (0) (0) سيلتا فيجو.. الشوط الأول 28 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أول تعقيب من الزمالك على "تصالح تركي آل الشيخ مع الأهلي" 2 رسميا - انضمام أحمد أيمن منصور لـ منتخب مصر بدلا من أيمن أشرف 3 مؤتمر #ليلة_الأبطال - مارسيلو عن تصريح "صورة صلاح": حاولت التحلي بالاحترام 4 بالفيديو - إصابة +18.. سون يبكي بعد تدخل كسرت على إثره ساق جوميش

قد ينال إعجابك