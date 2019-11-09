كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن محمود متولي لاعب الفريق يحتاج فترة أطول، من التي كانت متوقعة، للتعافي من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية في سبتمبر الماضي.

محمود متولي النادي : الأهلي الأهلي

وقال سيد لـFilGoal.com:"متولي يحتاج لثلاثة أسابيع أو أربعة ليتعافى تماما من الإصابة. اللاعب يواصل برنامجه التأهيلي".

وأضاف "متولي أجرى آشعة في الإمارات وخضع لكشف طبي عند استشاري ألماني والذي أكد أن تأهيل اللاعب يسير بشكل طيب. التمزق الذي تعرض له لم يلتئم بشكل كامل".

وكان اللاعب البالغ عمره 26 عاما أصيب في 20 سبتمبر الماضي خلال مباراة السوبر المصري التي فاز فيها الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 3-2، ولم يشارك منذ ذلك الحين في أي مباراة.

وشارك متولي، اللاعب السابق للإسماعيلي، في مباراتين مع الأهلي في الموسم الحالي من دوري أبطال إفريقيا.

وكان اللاعب ضمن معسكر ناديه الذي استضافته الإمارات قبل أن تعود بعثة الأهلي إلى القاهرة يوم الخميس.

ويستعد الأهلي لاستئناف مبارياته في الدوري المصري الممتاز بمواجهة مضيفه الجونة في 25 نوفمبر الجاري وبعد أربعة أيام يحل ضيفا على النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأبطال.

video:1

طالع أيضا

تشامبرلين أفضل لاعبي ليفربول في أكتوبر

جوارديولا يطلب حماية قوية من الشرطة قبل مواجهة ليفربول

فالفيردي ورودريجو.. جواهر بيريز التي سدت ثغرات زيدان

ماركا: لاعب عربي ضمن أغلى 10 بدلاء

إيمري: تشاكا قد لا يلعب معنا مجددا

البدري: مهاجم مصر صداع في رأسي