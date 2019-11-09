هدف جدلي بصافرة مصرية.. كوت ديفوار تُسقط حامل لقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما

نجح منتخب كوت ديفوار الأوليمبي في الانتصار على منتخب نيجيريا في الجولة الأولى من أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

منتخب كوت ديفوار انتصر بهدف مقابل لا شيء جاء من علامة الجزاء عن طريق سيلاس جناكا.

الحكم المصري محمد معروف أدار المباراة التي شهدت اعتراضات بالجملة وحالة طرد أيضا للمنتخب النيجيري.

الاعتراضات ظهرت في الدقيقة 69 بعدما احتسب الحكم المصري ركلة جزاء لصالح منتخب كوت ديفوار بعد احتكاك بين أوليسا نداه مدافع نيجيريا مع مهاجم كوت ديفوار.

احتكاك قرر الحكم بسببه احتساب ركلة جزاء وإشهار بطاقته الصفراء الثانية في وجه أوليسا ليخرج مطرودا وسط اعتراضات من الجانب النيجيري.

الاعتراضات استمرت بعد تسديد سيلاس جناكا ركلة الجزاء في الدقيقة 70.

ركلة الجزاء تصدى لها حارس المنتخب النيجيري، ولكن التصدي لما يكن كافيا لإبعاد الكرة بعيدا عن مرماه لتسير على الخط.

واحتسب الحكم المصري الهدف معتبرا الكرة تخطت خط المرمى، وسط اعتراضات كبيرة من الجانب النيجيري.

اعتراض من لاعبي نيجيريا على ركلة جزاء احتسبها الحكم المصري محمد معروف لصالح كوت ديفوار.. الاعتراض لم يتوقف عند هذه اللقطة بسبب الشك في عدم مرور الكرة لمرمى الفريق النيجيري 🧐 pic.twitter.com/aqRk7pnbyR — FilGoal (@FilGoal) November 9, 2019

هدف كان كافيا لإعلان انتصار منتخب كوت ديفوار على منتخب نيجيريا حامل لقب النسخة الماضية من البطولة الإفريقية.

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