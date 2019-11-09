الزمالك يواجه دجلة وديا

السبت، 09 نوفمبر 2019 - 15:59

كتب : FilGoal

الزمالك - جينيراسيون فوت

يستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة في مباراة ودية يوم الإثنين على ملعب بتروسبورت.

ويسعى الزمالك للوصول لأفضل جاهزية بدنية وفنية قبل استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك وديا يوم الأربعاء على منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي بهدفين دون رد في ملعب النادي.

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ويحل الزمالك ضيفا على إنبي في 25 نوفمبر بالجولة السادسة من الدوري وبعد 4 أيام يحل ضيفا على مازيمبي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك وصافة الدوري ورصيده 10 نقاط بعد خوضه لأربع مباريات.

وفي دوري أبطال إفريقيا يلعب في المجموعة الأولى مع مازيمبي الكونغولي وبريميرو دي أوجوستو الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي.

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