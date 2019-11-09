حلم طوكيو - مدرب كوت ديفوار: لم نستحق الفوز.. أشكر الرب على تلك الهدية

السبت، 09 نوفمبر 2019 - 19:37

كتب : عاطف شادي

كوت ديفوار الأوليمبي - نيجيريا - الصور من الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي

المعتاد هو أن يخرج مدير فني ويقول أن فريقه لم ينتصر ولكنه استحق الفوز، ولكن غير المعتاد على الإطلاق أن يحدث العكس. وهو ما حدث بالفعل من حيدرا سواليهو مدرب منتخب كوت ديفوار.

منتخب كوت ديفوار الأوليمبي انتصر على منتخب نيجيريا بهدف مقابل لا شيء في الجولة الأولى من أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. (طالع التفاصيل)

وقال مدرب كوت ديفوار: "سعيد للغاية بالانتصار على نيجيريا في بداية مشوار البطولة".

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وأردف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "أعتقد أننا لم نستحق الانتصار أمام منتخب نيجيريا ولكنني أشكر الرب على تلك الهدية وعلى تحقيقنا الانتصار".

وتابع "كل التهنئة لمنتخب نيجيريا على الأداء اليوم، وفي النهاية انتصرنا وهو المطلوب".

وأشار "منتخبنا هو نواه للمنتخب الأول وأتمنى الاستمرار في تحقيق الانتصارات من أجل الوصول للأولمبياد".

وأكمل حديثه قائلا: "حققنا المطلوب وهو الانتصار دون النظر للأداء. نحن نعاني من غيابات عديدة بسبب ارتباط بعض اللاعبين بأنديتهم".

منتخب كوت ديفوار انتصر بهدف مقابل لا شيء جاء من علامة الجزاء عن طريق سيلاس جناكا.

الحكم المصري محمد معروف أدار المباراة التي شهدت اعتراضات بالجملة وحالة طرد أيضا للمنتخب النيجيري.

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