لامبارد بعد الانتصار السادس تواليا: لدينا مشكلة تجعلني سعيدا

تحدث فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عقب تحقيق فريقه الانتصار السادس على التوالي في الدوري، مشيرا إلى "الطريق مازال طويلا".

تشيلسي انتصر على كريستال بالاس بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي.

انتصار أوصل لامبارد للفوز السادس على التوالي في الدوري ولكنه قلل من ذلك، قائلا: "من الصعب دائما تحقيق كل توقعاتك. اللاعبون يستحقون الإشادة بكل تأكيد ولكن مازال الطريق طويلا".

قليلا ما تمر بأزمات تجعلك سعيدا، ولكن هذا حال لامبارد بسبب ثنائي الظهير الأيمن ريس جيمس و سيزار أزبيليكويتا.

ريس جيمس صاحب الـ 19 عاما شارك أساسيا لأول مرة في الدوري هذا الموسم، مشاركة جاءت على حساب القائد أزبيليوكيتا.

وقال لامبارد: "سعيد للغاية بـ ريس الذي كانت لديه مشكلة سابقة مع الإصابات ولكنه الآن أصبح جاهزا ولذلك استحق المشاركة".

وتابع في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "أزبيليوكيتا شخصية عظيمة ويريد الأفضل للنادي دائما مثلي تماما. نعم هي مشكلة أن تمتلك ثنائيا رائعا في مركز الظهير الأيمن، ولكنها مشكلة سعيدة بالنسبة لي".

وعن المباراة، قال لامبارد "كعادة الدوري الإنجليزي، المباراة كانت صعبة للغاية. بدأنا بشكل جيد ولكن الإيقاع أصبح بطيئا بعد ذلك".

وأشار "في النهاية نجحنا في تحقيق الانتصار. كنا نقدر على زيادة غلة التهديف ولكن في النهاية انتصرنا ولم نتلق أي هدف في مرمانا".

وأضاف "لقد عبرنا بنجاح لهذا الاختبار الصعب ضد بالاس لأن فريق مثلهم يقدر على إيذائك كثيرا".

وتطرق مدرب البلوز للحديث عن الثنائي المتألق تامي إبراهام وكريستيان بوليسيتش، قائلا: "إبراهام كان بحاجة ليكون أفضل في الشوط الأول".

وأردف "المدافعون الجيدون دائما لن يعطوك الوقت الكثير للاستفادة من أي فرصة، ولكنه في النهاية استمر في المحاولة ونجح في التسجيل".

واستمر "إبراهام لم يقدم أفضل مبارياته مع تشيلسي اليوم".

ماذا عن بوليسيتش الذي وصل لهدفه الخامس في آخر 3 مباريات مع تشيلسي؟ قال فرانك "بوليسيتش جاء من مسابقة مختلفة تماما ولذلك كانت الأمور صعبة في البداية".

واستدرك "هو موهبة عظيمة وأعلم ذلك جيدا ولقد أظهر ذلك مع تشيلسي".

وأتم "خروجه أمام بالاس كان بسبب الإصابة".

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فوز قاد البلوز للمركز الثاني بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، إذ ارتقى رصيد الفريق اللندني إلى 26 نقطة بفارق 5 نقاط عن ليفربول الذي يستضيف حامل اللقب يوم الأحد.

في المقابل توقف رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب.

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