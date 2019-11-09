كابيلو: ميلان الحالي ليس عليه أن يحلم

السبت، 09 نوفمبر 2019 - 15:37

كتب : FilGoal

فابيو كابيلو

يعتقد فابيو كابيلو المدير الفني السابق لـ يوفنتوس أن فريق ميلان الحالي ليس عليه أن يحلم حتى وإن وصل زلاتان إبراهيموفيتش في سوق الانتقالات الشتوية.

كابيلو قال لصحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية عن إمكانية: "سيكون انتقال رائع، فهو لن يأت لقضاء الشتاء في ميلان، لا زال يستطيع إحداث الفارق في إيطاليا، وأنا أعرفه جيدا وإذا عاد سيكون بطل الرواية".

إبراهيموفيتش قضى موسمين مع ميلان في الفترة من 2010 وحتى 2012 سجل خلالهما 56 هدفا في جميع المسابقات وتوج بلقبي الدوري والسوبر الإيطالي.

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مدرب ميلان السابق تحدث عن عملية بيع ميلان ومعاناته "لسوء حظ ميلان أن عملية البيع تمت لمالك لا يمتلك المصادر لجعل النادي وسط الكبار".

وتابع "الآن يوجد صندوق إيليوت والذي أعطى أولولية لحسابات النادي وحل مشاكل الديون السابقة لكن أيضا اختيارات اللاعبين تتسم بالخطأ".

وطالب مختتما حديثه "على الفريق أن يخوض المباراة وأن يكون واقعيا، ميلان الحالي ليس عليه أن يحلم".

ويحتل الروسونيري المركز الـ 12 في جدول الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، بفارق 8 نقاط عن المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

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