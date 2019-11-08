مجموعة مصر – الكاميرون وغانا يتعادلا لمصلحة الفراعنة

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 - 23:59

كتب : FilGoal

لاعبو الكاميرون يحتفلون بهدف مارك إيفينا في غانا

تعادل منتخب الكاميرون مع نظيره الغاني بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة في مصر.

التعادل رفع رصيد كل فريق لنقطة وحيدة في المركزين الثاني والثالث، فيما ذهبت الصدارة لمنتخب مصر بعد الفوز على مالي.

شوط المباراة الأول كان سلبيا، من حيث الأداء والنتيجة، لينتهي بالتعادل السلبي.

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وفي شوط المباراة الثاني، تقدم منتخب الكاميرون في الدقيقة الـ60, مخالفة على حدود منطقة الجزاء، نفذها فرانك إيفينا ببراعة في المرمى.

وتعادل منتخب غانا في الدقيقة الـ87 عن طريق حبيب محمد. تصويبة طائشة وصلت لحبيب داخل منطقة الجزاء، وأودعها المرمى، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويلتقي منتخب الكاميرون في الجولة الثانية مع مالي، فيما تلعب غانا مع منتخب مصر في نفس اليوم.

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