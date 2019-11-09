منساه رجلا لـ مباراة بلاده غانا أمام الكاميرون

فاز إيفانز منساه لاعب منتخب غانا، بجائزة رجل مباراة بلاده أمام الكاميرون.

غانا خطفت التعادل بهدف لكل طرف أمام الكاميرون في الجولة الأولى لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. (طالع التفاصيل)

وحصد منساه (21 عاما) الجائزة بعد أدائه المتميز في المواجهة.

منساه جناح فريق إتش.جيه.كيه الفنلندي يمتلك مباراة دولية واحدة سابقة مع المنتخب الأول لـ غانا.

وصرّح منساه بعد فوزه بالجائزة: "استطعنا تجاوز سوء الأداء في الشوط الأول".

وأضاف: "في الشوط الثاني ركزنا على العمل الجماعي وعالجنا الأخطاء".

وأكمل: "التعادل نتيجة إيجابية في افتتاح مبارياتنا".

وأتم: "سنحاول الفوز في المباريات المقبلة منذ البداية، بدلا من التأخر والبحث عن التعادل مثلما حدث اليوم".

وتلعب غانا يوم الإثنين المقبل أمام مصر صاحبة الأرض التي بدأت المشوار بالفوز 1-0 على مالي.

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