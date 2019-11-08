نجم مالي: لاعبونا مجهدون.. كان من الصعب الفوز على مصر

أشاد إبراهيما كوني مهاجم منتخب مالي الأوليمبي، بقوة نظيره المصري بعد الخسارة أمامه بهدف دون رد.

مصر افتتحت مشوار التأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020، بفوز على مالي بهدف دون رد في استاد القاهرة الدولي. (طالع التفاصيل)

وصرّح كوني بعد المباراة: "كانت مباراتنا الأولى صعبة أمام فريق قوي".

وأكمل في حديثه لـ تايم سبورتس: "مصر لعبت بشكل رائع، وكان من الصعب علينا الفوز عليهم اليوم".

وأضاف: "علينا الاستعداد للمباراة المقبلة وتحقيق الفوز فيها".

وأتم: "بعض لاعبينا كانوا متعبين بسبب السفر الطويل".

وكان كوني مهاجم هاوجسوند النرويجي صاحب أخطر فرص مالي في اللقاء بتسديدته التي ارتدت من القائم مطلع الشوط الثاني.

وسجل مصطفى محمد هدف منتخب مصر الوحيد في الدقيقة الـ29 برأسية رائعة.

ورفع منتخب مصر رصيده للنقطة الثالثة في ترتيب المجموعة الأولى من البطولة، والتي تضم أيضا الكاميرون وغانا.

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