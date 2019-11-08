نجم مالي: لاعبونا مجهدون.. كان من الصعب الفوز على مصر

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 - 21:47

كتب : FilGoal

كريم العراقي مع منتخب مصر الأوليمبي أمام مالي

أشاد إبراهيما كوني مهاجم منتخب مالي الأوليمبي، بقوة نظيره المصري بعد الخسارة أمامه بهدف دون رد.

مصر افتتحت مشوار التأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020، بفوز على مالي بهدف دون رد في استاد القاهرة الدولي. (طالع التفاصيل)

وصرّح كوني بعد المباراة: "كانت مباراتنا الأولى صعبة أمام فريق قوي".

أخبار متعلقة

محمد صبحي: طريقة لعب المنتخب تريحني.. ولن نسمح لأحد بأخذ البطولة من بيتنا رمضان صبحي بعد لقاء مالي: الأداء سيتحسن لا تقلقوا.. وأتمنى حضور جماهيري أكبر مؤتمر شوقي غريب: الإصابات بسبب الشد العصبي.. خروج مصطفى محمد بتعليمات من الطبيب مصطفى محمد أفضل لاعب في فوز مصر على مالي ويُصرح: لن نفرح الآن

وأكمل في حديثه لـ تايم سبورتس: "مصر لعبت بشكل رائع، وكان من الصعب علينا الفوز عليهم اليوم".

وأضاف: "علينا الاستعداد للمباراة المقبلة وتحقيق الفوز فيها".

وأتم: "بعض لاعبينا كانوا متعبين بسبب السفر الطويل".

وكان كوني مهاجم هاوجسوند النرويجي صاحب أخطر فرص مالي في اللقاء بتسديدته التي ارتدت من القائم مطلع الشوط الثاني.

وسجل مصطفى محمد هدف منتخب مصر الوحيد في الدقيقة الـ29 برأسية رائعة.

ورفع منتخب مصر رصيده للنقطة الثالثة في ترتيب المجموعة الأولى من البطولة، والتي تضم أيضا الكاميرون وغانا.

طالع أيضا:

مصطفى محمد ينصر منتخب مصر

طرد كريم حافظ في لقطة مثيرة

الازدواجية تتواصل في إيطاليا

إصابة وبكاء في اليوم الأول من أمم إفريقيا

مفاجأة في تشكيل هنري المثالي

تعرف على قائمة إسبانيا من قلب المتحف

مالي مصر طوكيو 2020 حلم طوكيو 2020 حلم طوكيو

نرشح لكم

أخر الأخبار

منساه رجلا لـ مباراة بلاده غانا أمام الكاميرون 3 دقيقة | حلم طوكيو 2020
لا جديد يُذكر.. كهربا يغيب عن خسارة عاشرة لـ أفيش في البرتغال 6 دقيقة | أوروبا
سونج: فقدنا التركيز فتلقينا هدفا متأخرا.. سنعالج أزمة إهدار الفرص 11 دقيقة | حلم طوكيو 2020
مواعيد مباريات السبت 9 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة – نهائي آسيا ويوم كروي ناري 32 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – لم يروا النور منذ إسقاط مانشستر سيتي.. نورويتش يخسر أمام واتفورد 32 دقيقة | أوروبا
أجيري يقدم خدمة لـ برشلونة وريال مدريد ويعرقل سوسيداد في أول ظهور مع ليجانيس 37 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أول تعقيب من الزمالك على "تصالح تركي آل الشيخ مع الأهلي" 2 رسميا - انضمام أحمد أيمن منصور لـ منتخب مصر بدلا من أيمن أشرف 3 مؤتمر #ليلة_الأبطال - مارسيلو عن تصريح "صورة صلاح": حاولت التحلي بالاحترام 4 بالفيديو - إصابة +18.. سون يبكي بعد تدخل كسرت على إثره ساق جوميش

قد ينال إعجابك