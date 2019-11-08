محمد صبحي: طريقة لعب المنتخب تريحني.. ولن نسمح لأحد بأخذ البطولة من بيتنا
الجمعة، 08 نوفمبر 2019 - 21:27
كتب : FilGoal
يرى محمد صبحي حارس منتخب مصر الأوليمبي بأن طريقة لعب الفريق تمنحه راحة أكبر في المباريات.
محمد صبحي
النادي : الزمالك
منتخب مصر الأوليمبي افتتح مشواره في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، بالفوز على مالي بهدف.
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هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 8, 2019
البلدوزر مصطفى محمد يفتتح باب التسجيل للفراعنة 💥
🇲🇱 0 - 1 🇪🇬#AFCONU23 #beINAFCON pic.twitter.com/y4v0kIEdrO
وقال صبحي في تصريحات لقناة تايم سبورت عقب اللقاء: "أشكر اللاعبين على الأداء خلال اللقاء. اللاعبون قدموا أفضل ما لديهم، وتوجوا ذلك بتحقيق الفوز".
وأضاف "نهدف لإسعاد الجماهير المصرية، وهذه غايتنا الكبرى. البطولة في بيتنا ولن نسمح لأحد بأن يأخذها من بيتنا".
حارس الزمالك أكمل "طريقة لعب منتخب مصر تريحني بشكل شخصي وتمنحني مزيد من الاطمئنان. وأيا كان الثلاثي الذي يلعب في الدفاع، يؤدي بشكل جيد ونحقق الفوز".
وأتم "كنا نعاني بعض الضغوط اليوم كون المباراة افتتاحية لبطولة. لكننا نأمل تحسين الأداء في الفترة المقبلة، وتحقيق الهدف المنشود بالتأهل للأوليمبياد".
ويستعد منتخب مصر الأوليمبي لمواجهة غانا يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.
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