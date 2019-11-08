محمد صبحي: طريقة لعب المنتخب تريحني.. ولن نسمح لأحد بأخذ البطولة من بيتنا

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 - 21:27

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأوليمبي قبل مباراة مالي

يرى محمد صبحي حارس منتخب مصر الأوليمبي بأن طريقة لعب الفريق تمنحه راحة أكبر في المباريات.

منتخب مصر الأوليمبي افتتح مشواره في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، بالفوز على مالي بهدف.

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وقال صبحي في تصريحات لقناة تايم سبورت عقب اللقاء: "أشكر اللاعبين على الأداء خلال اللقاء. اللاعبون قدموا أفضل ما لديهم، وتوجوا ذلك بتحقيق الفوز".

وأضاف "نهدف لإسعاد الجماهير المصرية، وهذه غايتنا الكبرى. البطولة في بيتنا ولن نسمح لأحد بأن يأخذها من بيتنا".

حارس الزمالك أكمل "طريقة لعب منتخب مصر تريحني بشكل شخصي وتمنحني مزيد من الاطمئنان. وأيا كان الثلاثي الذي يلعب في الدفاع، يؤدي بشكل جيد ونحقق الفوز".

وأتم "كنا نعاني بعض الضغوط اليوم كون المباراة افتتاحية لبطولة. لكننا نأمل تحسين الأداء في الفترة المقبلة، وتحقيق الهدف المنشود بالتأهل للأوليمبياد".

ويستعد منتخب مصر الأوليمبي لمواجهة غانا يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

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