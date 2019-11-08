محمد صبحي: طريقة لعب المنتخب تريحني.. ولن نسمح لأحد بأخذ البطولة من بيتنا

يرى محمد صبحي حارس منتخب مصر الأوليمبي بأن طريقة لعب الفريق تمنحه راحة أكبر في المباريات.

منتخب مصر الأوليمبي افتتح مشواره في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، بالفوز على مالي بهدف.

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هدف ⚽️



البلدوزر مصطفى محمد يفتتح باب التسجيل للفراعنة 💥



🇲🇱 0 - 1 🇪🇬#AFCONU23 #beINAFCON pic.twitter.com/y4v0kIEdrO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 8, 2019

وقال صبحي في تصريحات لقناة تايم سبورت عقب اللقاء: "أشكر اللاعبين على الأداء خلال اللقاء. اللاعبون قدموا أفضل ما لديهم، وتوجوا ذلك بتحقيق الفوز".

وأضاف "نهدف لإسعاد الجماهير المصرية، وهذه غايتنا الكبرى. البطولة في بيتنا ولن نسمح لأحد بأن يأخذها من بيتنا".

حارس الزمالك أكمل "طريقة لعب منتخب مصر تريحني بشكل شخصي وتمنحني مزيد من الاطمئنان. وأيا كان الثلاثي الذي يلعب في الدفاع، يؤدي بشكل جيد ونحقق الفوز".

وأتم "كنا نعاني بعض الضغوط اليوم كون المباراة افتتاحية لبطولة. لكننا نأمل تحسين الأداء في الفترة المقبلة، وتحقيق الهدف المنشود بالتأهل للأوليمبياد".

ويستعد منتخب مصر الأوليمبي لمواجهة غانا يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

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