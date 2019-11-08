شاهد – "يا مصطفى.. مصر تُحبك يا مصطفى".. البلدوزر يفتتح أهداف مصر الأوليمبي في أمم إفريقيا

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 - 19:55

كتب : FilGoal

لاعبو منتخب مصر يحتفلون بهدف مصطفى محمد في مالي

"يا مصطفى يا مصطفى.. أنا بحبك يا مصطفى".. غُنت في الستينيات ورُددت في 2019 في مدرجات استاد القاهرة. مصطفى محمد يسجل لمنتخبنا الوطني.

منتخب مصر الأوليمبي يستضيف نظيره المالي في افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

مصطفى محمد شارك أساسيا، قبل أن ينجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 29.

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واستغل مصطفى محمد عرضية أحمد فتوح ليحولها داخل الشباك، مسجلا هدفا رائعا.

هدف افتتح سجل مصر التهديفي في بطولة إفريقيا المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

رأسية مصطفى محمد جعلتنا نسأل عن آخر مهاجم صريح نجح في التسجيل من رأسية لمنتخب مصر الأول؟ والإجابة هو باسم مرسي.

آخر مهاجم صريح سجل من رأسية لمنتخب مصر الأول كان باسم مرسي عام 2016 في لقاء ودي أمام ليبيا.

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