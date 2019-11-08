شاهد – "يا مصطفى.. مصر تُحبك يا مصطفى".. البلدوزر يفتتح أهداف مصر الأوليمبي في أمم إفريقيا
الجمعة، 08 نوفمبر 2019 - 19:55
كتب : FilGoal
"يا مصطفى يا مصطفى.. أنا بحبك يا مصطفى".. غُنت في الستينيات ورُددت في 2019 في مدرجات استاد القاهرة. مصطفى محمد يسجل لمنتخبنا الوطني.
مصطفى محمد
النادي : الزمالك
منتخب مصر الأوليمبي يستضيف نظيره المالي في افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 عاما.
مصطفى محمد شارك أساسيا، قبل أن ينجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 29.
واستغل مصطفى محمد عرضية أحمد فتوح ليحولها داخل الشباك، مسجلا هدفا رائعا.
هدف افتتح سجل مصر التهديفي في بطولة إفريقيا المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
هدف ⚽️
البلدوزر مصطفى محمد يفتتح باب التسجيل للفراعنة 💥
🇲🇱 0 - 1 🇪🇬#AFCONU23 #beINAFCON pic.twitter.com/y4v0kIEdrO— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 8, 2019
رأسية مصطفى محمد جعلتنا نسأل عن آخر مهاجم صريح نجح في التسجيل من رأسية لمنتخب مصر الأول؟ والإجابة هو باسم مرسي.
آخر مهاجم صريح سجل من رأسية لمنتخب مصر الأول كان باسم مرسي عام 2016 في لقاء ودي أمام ليبيا.
آخر مهاجم صريح سجل من رأسية لمنتخب مصر الأول كان باسم مرسي في مرمى ليبيا وديًا في 2016😬 pic.twitter.com/Lv0KDFQMXZ— FilGoal (@FilGoal) November 8, 2019
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