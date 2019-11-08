مؤتمر فالفيردي: تناولت الطعام مع الرئيس.. ونيمار عانى مثل جريزمان

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 - 19:34

كتب : FilGoal

فالفيردي - برشلونة

شدد إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة، على عدم قلقه على مستقبله في الجهاز الفني للفريق.

برشلونة يستقبل سيلتا فيجو غدا السبت على ملعب كامب نو بالجولة 13 للدوري الإسباني.

ويسعى برشلونة للتعافي من الهزيمة 1-3 أمام ليفانتي في الجولة الماضية، والتعادل 0-0 منتصف الأسبوع أمام سلافيا براغ التشيكي بدوري أبطال أوروبا.

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وصرّح فالفيردي: "لا أهتم بمستقبلي".

وأضاف: "تناولت الطعام مع الرئيس بارتوميو يوم أمس، أشعر بالاحترام والدعم".

وأشاد فالفيردي بما قدمه فريقه في السنوات الماضية: "هذا الموسم خسرنا في عدة جولات مثل ما خسرناه في الموسم الماضي. الطبيعي أن تكون المنافسة متقاربة في الدوري، أما غير الطبيعي فهو ما فعلناه في السنوات الماضية بتحقيق فوارق شاسعة مع مطاردينا".

وتطرق فالفيردي لمعضلة عدم تأقلم لاعبه أنطوان جريزمان مع الفريق: "هناك الكثير من الحديث عن هذا الموضوع، ولكني أشعر أنه أبسط كثيرا مما يبدو. جريزمان معتاد على طريقة لعب مختلفة قليلا عن طريقتنا".

وأوضح: "في أتليتكو يرسلون الكثير من الكرات الطولية، ومن يركض يتلقى التمريرة مباشرة، أما نحن فنفضّل التمُهل وإيجاد التوقيت المناسب".

وأكمل: "الوضع ليس سهلا على جريزمان، فـ نيمار نفسه عانى في موسمه الأول هنا. ولكن بمجرد أن نتدمج في التوليفة، فإن الأمور تصير أكثر سلاسة".

واعترف فالفيردي أنه يتمنى عدم انضمام لويس سواريز لمعسكر منتخب بلاده أوروجواي في التوقف الدولي المقبل: "الأفضل لـ سواريز أن يتواجد معنا هنا، لو لم يشارك معنا فسيكون من الصعب عليه أن ينضم لـ أوروجواي".

وأكمل: "سواريز قد يلعب أمام سيلتا، لكن لا أستطيع تأكيد ذلك".

وعن تفضيله إشراك نيلسون سيميدو كظهير أيسر في غياب جوردي ألبا بدلا من جونيور فيربو: "بالطبع جونيور فيربو يقنعني، أنا سعيد بتواجده، الاعتماد على نيلسون سيميدو ظهير أيسر كان قرارا معقدا، لكني اعتقدت أنه الأفضل للفريق".

وانتقد فالفيردي فكرة إقامة مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في وقت مبكر من اليوم: "لن أفهم لو تم إقامة الكلاسيكو منتصف اليوم، لن يكون هذا جيدا للجماهير. من الجيد أن يشاهدنا الناس في البلدان البعيدة، ولكن هذا سيؤثر على الناس هنا".

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد وريال سوسيداد.

فيما يحتل سيلتا فيجو المركز 18 برصيد 9 نقاط، ويخوض مباراة الأولى تحت قيادة مدربه الجديد أوسكار.

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