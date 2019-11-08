مدرب ريفر بليت عن "تدريب برشلونة": الأمر بسيط.. لن أرد

لم يستغرق مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق ريفر بليت الأرجنتيني أكثر من بضع ثوان للرد على ربط اسمه بتدريب برشلونة.

تقارير أرجنتينية عديدة ربطت اسم مارسيلو جاياردو بتدريب برشلونة بعد رحيل إرنستو فالفيردي.

ولكن المدرب الأرجنتيني رفض الحديث عن ذلك الأمر.

وقال جاياردو: "تدريب برشلونة؟ الأمر بسيط. لن أرد".

وأوضح في تصريحاته التي نقلتها قناة tycsports الأرجنتينية "لا يمكنني الحديث عن تلك الشائعات الآن".

وأضاف "لم يتحدث معي أي أحد ولا أعتقد إن أي أحد سيتحدث مع الإدارة بخصوص ذلك في الوقت الحالي، لأنني في مرحلة حاسمة".

ورغم محاولات جاياردو بعدم الحديث نهائيا عن برشلونة، إلا أن إنزو فرانسيسكولي المدير الرياضي للنادي الأرجنتيني لم يخف ذلك.

وتحدث المدير الرياضي لـ ريفر بليت قائلا: "أعلم جيدا ما يقرأه الجميع وأنا سعيد للغاية بأن فريق بحجم برشلونة يشاهدنا".

وأردف "ولكن لا يوجد أي شيء حتى الآن. لا أحاديث رسمية حتى اللحظة".

وأشار "في شهر ديسمبر من كل عام يُحدد جاياردو قراره بخصوص الاستمرار من عدمه مع الفريق، ولذلك علينا ترك الأمور تسير كما هي".

صاحب الـ 43 عاما يتولى تدريب ريفر بليت منذ عام 2014 وحقق العديد من البطولات.

ريفر بليت رفع بطولة كوبا ليبرتادوريس مرتين. مرة عام 2015 ومرة الموسم الماضي تحت قيادة جاياردو، إلى جانب لقب ريكوبا سودأمريكانا 3 مرات، ولقب كوبا سود أمريكانا مرة.

كما حقق الفريق الأرجنتيني ثلاثة ألقاب محلية مع جاياردو. لقب كأس الأرجنتين مرتين والسوبر مرة.

برشلونة يحتل صدارة الدوري الإسباني بـ 22 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد، ولكن كتيبة فالفيردي لا تقدم أبدا المستويات المنتظرة.

وخسر الفريق الإسباني 3 مرات في الدوري وتعادل مرة في الدوري، بينما في دوري الأبطال يحتل الفريق صدارة مجموعته بفارق نقطة عن بوروسيا دورتموند و4 نقاط عن إنتر، بعدما تعادل مرتين في البطولة.

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