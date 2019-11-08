شاهد - إصابة ناصر ماهر.. اللاعب يخرج باكيا
الجمعة، 08 نوفمبر 2019 - 19:16
كتب : FilGoal
تعرض ناصر ماهر صانع ألعاب منتخب مصر الأوليمبي للإصابة في الدقيقة الـ 11 من المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.
ناصر ماهر
النادي : سموحة
التحام هوائي بين ناصر ماهر وإبراهيما كونيه مهاجم مالي، نتج عنه سقوط اللاعب متأثرا بإصابة في الكتف، وعقب تلقيه العلاج الطبي على أرض الملعب طالب الطاقم الطبي بخروج اللاعب.
وشارك عمار حمدي بدلا منه في الدقيقة 14، في أول تغيير للمنتخب المصري.
بكاء ناصر ماهر عقب استبداله بعد ربع ساعة بسبب إصابة في الكتف#حلم_طوكيو pic.twitter.com/hjIRsqw1LA— FilGoal (@FilGoal) November 8, 2019
وعانى المنتخب الأوليمبي من الإصابات بداية من إصابة محمد محمود بالرباط الصليبي عقب استدعاءه للقائمة الأولية، ليصبح لاعب سموحة المعار من الأهلي رابع الإصابات التي تضرب الفراعنة.
#كرة_القدم ⚽️
سلامات 🙌
إصابة ناصر ماهر في الدقيقة الـ 11 ونزول عمار حمدي بدلاً منه..#AFCONU23 #beINAFCON pic.twitter.com/X1Rziid5w9— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 8, 2019
وكان شوقي غريب قد ضم ناصر منسي ومحمد صادق بدلا من طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي أمس قبل بداية البطولة، بسبب الإصابة أيضا.
اقرأ أيضا:
صلاح: لا أهتم بما يتوقعه الناس
كلوب: جوارديولا أفضل مدرب في العالم
أنا ملك النص (6) – عن سيارة خدعة بـ200 جنيه ومفاجأتين.. واللعب مع بيكنباور
مؤتمر زيدان: مبابي؟ قلتها سابقا وسأقولها مجددا يريد ريال مدريد
حكايات أبو تريكة (2) - العمل في مصنع الطوب.. وإخفاء الإصابة على أمي