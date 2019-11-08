شاهد - إصابة ناصر ماهر.. اللاعب يخرج باكيا

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 - 19:16

كتب : FilGoal

إصابة ناصر ماهر - مصر الأوليمبي

تعرض ناصر ماهر صانع ألعاب منتخب مصر الأوليمبي للإصابة في الدقيقة الـ 11 من المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

التحام هوائي بين ناصر ماهر وإبراهيما كونيه مهاجم مالي، نتج عنه سقوط اللاعب متأثرا بإصابة في الكتف، وعقب تلقيه العلاج الطبي على أرض الملعب طالب الطاقم الطبي بخروج اللاعب.

وشارك عمار حمدي بدلا منه في الدقيقة 14، في أول تغيير للمنتخب المصري.

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وعانى المنتخب الأوليمبي من الإصابات بداية من إصابة محمد محمود بالرباط الصليبي عقب استدعاءه للقائمة الأولية، ليصبح لاعب سموحة المعار من الأهلي رابع الإصابات التي تضرب الفراعنة.

وكان شوقي غريب قد ضم ناصر منسي ومحمد صادق بدلا من طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي أمس قبل بداية البطولة، بسبب الإصابة أيضا.

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