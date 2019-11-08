قائمة هولندا – دفاع شرس وهجوم ضعيف لحسم التأهل إلى اليورو

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 - 18:32

كتب : FilGoal

دي يونج - هولندا - ألمانيا

أعلن رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا، عن قائمة تضم 25 لاعبا استعدادا لخوض مباراتين في تصفيات يورو 2020.

وشهدت القائمة استدعاء ثنائي ليفربول: فيرجيل فان دايك، وجورجينو فينالدوم.

كما يحضر ماتياس دي ليخت قلب دفاع يوفنتوس، وفرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة.

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ولا يشهد خط الهجوم أسماء كبيرة في مركز رأس الحربة، إذ يتواصل ظهور ريان بابل لاعب جالاتا سراي.

هولندا نجل ضيفة على أيرلندا الشمالية يوم السبت 16 نوفمبر المقبل، قبل أن تستقبل إستونيا في ختام التصفيات يوم 19 من الشهر نفسه.

وتتصدر هولندا المجموعة الثالثة في التصفيات برصيد 15 نقطة.

قائمة هولندا:

حراسة المرمى: يسبر سيليسين (فالنسيا الإسباني) – كينيث فيرمر (فينورد) – يروين زويت (أيندهوفن)

الدفاع: فيرجيل فان دايك (ليفربول الإنجليزي) – ماتياس دي ليخت (يوفنتوس الإيطالي) - ستيفان دي فري (إنتر الإيطالي) – دالي بليند (أياكس) – يويل فيلتمان (أياكس) – دينزيل دوفرايز (أيندهوفن) – ناثان أكي (بورنموث الإنجليزي) – باتريك فان أنهولت (كريستال بالاس الإنجليزي)

الوسط: دوني فان دي بيك (أياكس) – فرينكي دي يونج (برشلونة الإسباني) – مارتن دي رون (أتلانتا الإيطالي) – دافي بروبر (برايتون هوف ألبيون الإنجليزي) – كيفن ستروتمان (مرسيليا الفرنسي) – جورجينو فينالدوم (ليفربول الإنجليزي)

الهجوم: ريان بابل (جالاتا سراي التركي) – ستيفن بيرجيس (فينورد) – مايرون بوادو (ألكمار) – لوك دي يونج (إشبيلية الإسباني) – ممفيس ديباي (ليون الفرنسي) – كوينسي برومس (أياكس) – كالفين ستينجز (ألكمار) – فوت فيجورست (فولفسبورج الألماني)

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