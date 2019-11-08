غياب مارسيلو وبيل واستبعاد يوفيتش من قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 - 17:58

كتب : FilGoal

لوكا يوفيتش - ريال مدريد

قرر زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد استبعاد لوكا يوفيتش من قائمة فريقه لمواجهة إيبار.

ريال مدريد يحل ضيفا على إيبار في السابعة مساءً يوم السبت في الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني.

قائمة ريال مدريد شهدت غياب الظهير مارسيلو بسبب الإصابة التي تعرض لها في انتصار ريال مدريد الكاسح أمام جالاتا سراي.

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واستدعى زيدان 19 لاعبا ليس من بينهم جاريث بيل وخاميس رودريجيز.

كما شهدت قائمة ريال مدريد عودة فينيسيوس جونيور للظهور من جديد إلى جانب إبراهيم دياز.

وفيما يلي قائمة ريال مدريد بالكامل أمام إيبار:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – ألفونس أريولا - ألتوب.

الدفاع: داني كارفاخال – إيدر ميليتاو - سيرخيو راموس – رافاييل فاران – فيرلاند ميندي.

الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو – إيسكو - فالفيردي.

الهجوم: إيدين هازارد – كريم بنزيمة، لوكاس فازكيز – إبراهيم دياز - فينيسيوس جونيور - رودريجو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة بالتساوي مع المتصدر برشلونة.

بينما إيبار في المركز الـ 14 برصيد 15 نقطة من 12 مباراة.

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