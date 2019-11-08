قائمة ألمانيا – عودة كروس وتضاؤل سيطرة بايرن

أعلن يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا، عن قائمة تضم 24 لاعبا استعدادا للتوقف الدولي لشهر نوفمبر.

وشهدت القائمة عودة توني كروس لاعب وسط ريال مدريد بعد غيابها عن التوقف الدولي السابق للإصابة.

كما شهدت القائمة ابتعاد نيكلاس زوله قلب دفاع بايرن ميونيخ بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

لتشهد القائمة استعداء 3 لاعبين من بايرن ميونيخ فقط، هم القائد مانويل نوير، ويوشوا كيميتش، وسيرجي جنابري.

ألمانيا تستقبل بيلاروسيا في مدينة مونشنجلادبخ يوم السبت 16 نوفمبر، قبل أن تختتم التصفيات باللعب أمام أيرلندا الشمالية في فرانكفورت يوم 19 من الشهر نفسه.

وتحتل ألمانيا المركز الثاني في المجموعة الثالثة للتصفيات برصيد 15 نقطة، وهو نفس رصيد هولندا المتصدرة.

وتتفوق ألمانيا عن أيرلندا الشمالية صاحبة المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

قائمة ألمانيا:

حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ) – بيرند لينو (أرسنال الإنجليزي) – مارك أندري تير شتيجن (برشلونة الإسباني)

الدفاع: جوناثان تاه (ليفركوزن) – روبن كوخ (فرايبورج) – نيكلاس شتارك (هيرتا برلين) – ماتياس جينتر (بوروسيا مونشنجلادبخ) – نيكو شولتس (بوروسيا دورتموند) – يوناس هيكتور (كولن) – لوكاس كلوسترمان (لايبزج)

الوسط: إيمري تشان (يوفنتوس الإيطالي) – ليون جوريتسكا (بايرن ميونيخ) – إلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي الإنجليزي) – سيباستيان رودي (هوفنهايم) – توني كروس (ريال مدريد الإسباني) – نديم أميري (ليفركوزن) – يوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ) سوات سردار (شالكه) – يوليان براندت (ليفركوزن) – كاي هافريتس (ليفركوزن)

الهجوم: تيمو فيرنر (لايبزج) – لوكا فالدشميدت (فرايبورج) – سيرجي جنابري (بايرن ميونيخ) – ماركو رويس (بوروسيا دورتموند)

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