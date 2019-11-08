تحديد ملعب مواجهة الأهلي والنجم الساحلي

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 - 11:44

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - النجم الساحلي

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن إبلاغ ناديه بإقامة مواجهته أمام النجم الساحلي في ملعب رادس في دوري أبطال إفريقيا.

ويفتتح الأهلي مشواره في البطولة بملاقاة النجم الساحلي خارج مصر في الـ29 من شهر نوفمبر الجاري.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية مع النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من الهلال السوداني وبلاتينيزم الزيمبابوي.

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وعقب مواجهة النجم سيواجه الأهلي نظيره الهلال في الجولة الثانية ثم بلاتينيوم.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين الأهلي والنجم الساحلي في تونس أقيمت في الملعب الأولمبي بسوسة.

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