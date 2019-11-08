خاص فيديو في الجول – جمال حمزة يختبر معلوماته عن الزمالك.. كم إجابة صحيحة سيحرزها؟

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 - 11:14

كتب : أحمد العريان حامد وجدي

جمال حمزة - الزمالك

10 أسئلة عن تاريخ الزمالك هل يستطيع جمال حمزة مهاجم الفريق الأبيض السابق الإجابة عليها بشكل صحيح؟ لنشاهد.

واعتاد FilGoal.com توجيه أسئلة معلوماتية عن تاريخ الكرة المصرية بشكل عام وللأندية بشكل خاص للنجوم.

والآن حان دور جمال حمزة.

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