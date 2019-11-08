لامبارد يفوز بجائزة مدرب الشهر للمرة الأولى في مسيرته التدريبية

فاز فرانك لامبارد مدرب تشيلسي بجائزة مدرب شهر أكتوبر لتكون أول مرة له يفوز بالجائزة في عمله كمدير فني.

وصرح لامبارد بعد الفوز بالجائزة: "الفوز بجائزة فردية مثل تلك هو توقيت رائع لتقدير فريق العمل الذي يعمل بجهد كبير منذ الجولة التحضريرية واللاعبين لأنهم من يخرجون إلى الملعب لكي يؤدوا".

وواصل "من كل مباريات الدوري الإنجليزي التي لعبناها في شهر أكتوبر، مواجهة بيرنلي كانت الأفضل بسبب الطريقة التي سيطرنا بها وأسلوبنا خاصة وأن تيرف مور ملعب صعب".

تشيلسي فاز ضد بيرنلي في الجولة الـ10 من الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة 4-2. وفي شهر أكتوبر فاز في المباريات الـ3 التي خاضها في الدوري.

وكان لامبارد قد فاز بجائزة لاعب الشهر من رابطة الدوري الإنجليزي 4 مرات خلال مسيرته كلاعب مع نادي تشيلسي.

وتفوق لامبارد في شهر فبراير على كل من، يورجن كلوب مدرب ليفربول وجرهام بوتر مدرب برايتون وبراندن رودجرز مدرب ليستر سيتي ودين سميث مدرب أستون فيلا.

تشيلسي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة بفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدر.

ويستعد الفريق اللندني لمواجهة كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت في الثانية ونصف ظهرا.

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