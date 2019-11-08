فاردي يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي للمرة الـ4 في مسيرته

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 - 14:25

كتب : FilGoal

جيمي فاردي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" عن فوز جيمي فاردي بجائزة لاعب شهر أكتوبر متفوقا على ويليان لاعب تشيلسي وإلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي وجاك جريليش لاعب أستون فيلا وغيرهم.

وصرح فاردي عقب الفوز بالجائزة: "من الرائع الفوز بتلك الجائزة لكنها تظهر ما قام به الفريق".

وأضاف "قدمنا مستوى جيد ولحسن حظي كنت أسجل الفرص التي صنعناها".

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وكانت رابطة الدوري قد أعلنت عن ترشح فاردي مع ويليان وجوندوجان وجريليش بجانب دين هيندرسون حارس شيفيليد يونايتد ويوري تيليمانس زميله في ليستر سيتي.

وسجل فاردي 4 أهداف في 3 مباريات في شهر أكتوبر جعلته يتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 10 أهداف.

وتعد تلك هي رابع مرة يفوز النجم الإنجليزي خلالها بجائزة لاعب الشهر، وكانت هناك مرتين خلال موسم 2015-2016 الذي نجح خلاله ليستر سيتي في تحقيق المعجزة والفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد ليستر سيتي لاستضافة أرسنال ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي يوم السبت في تمام السابعة والنصف مساء.

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