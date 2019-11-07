الجنايني: الدولة بالكامل خلف المنتخب الأوليمبي

حرص عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة على حضور مران منتخب مصر الأوليمبي الأخير المقام على ملعب بتروسبورت استعدادا لافتتاحي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة أمام مالي في السابعة مساء الغد الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

وقال الجنايني للاعبي المنتخب: "الدولة جميعها مسؤولين وجمهور خلفكم لتحقيق المراد والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 ثم الفوز بالبطولة".

وأشار الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة إلى أن المنتخب خاض فترة إعداد للبطولة على أعلى مستوى.

وتمنى الجنايني حضور الجمهور لمؤازرة المنتخب المصري في البطولة وتحقيق الحلم المنتظر بالتأهل لأولمبياد طوكيو.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى للبطولة بجانب مالي وغانا والكاميرون.

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