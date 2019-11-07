رامسي يعتذر لـ رونالدو بعد "سرق" هدفه

الخميس، 07 نوفمبر 2019 - 18:44

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - آرون رامسي - يوفنتوس

اعتذر آرون رامسي لاعب خط وسط يوفنتوس إلى زميله في الفريق كريستيانو رونالدو بعدما حرمه من تسجيل هدفا في شباك لوكوموتيف موسكو وأحرزه هو بدلا منه.

وكان رونالدو سدد كرة قوية من ركلة حرة فشل حارس الفريق الروسي في تشتيتها لتمر من بين قدميه تجاه الشباك، ولكن رامسي سدد الكرة ليسجل الهدف باسمه.

وقال رامسي: "اعتقدت أن الحارس أقرب للكرة مني وأنه سيشتتها لو لم أسددها".

أخبار متعلقة

بيلد: بايرن ميونيخ قال لا لـ فينجر قائد أتالانتا: جوارديولا أخبرني أن مواجهتنا أشبه بالذهاب لطبيب الأسنان كلوب: أثق بنسبة 100% في مشاركة إيدرسون أمامنا

وأكمل "رغبتي كانت التأكد من أن الكرة ستعبر الخط، لقد اعتذرت لكريستيانو".

وعن التأهل لدور الـ16 رسميا قال رامسي: "مازال لدينا بعض العمل الهام فيجب أن ننُهي المجموعات في الصدارة ولكن نحن سعداء بالتأهل بكل تأكيد".

ويتصدر يوفنتوس المجموعة الرابعة بـ10 نقاط يليه أتليتكو مدريد بثلاث نقاط ثم باير ليفركوزن ولوكوموتيف موسكو بثلاث نقاط لكل منهما.

اقرأ أيضا

الجانب الآخر من كرة القدم - قيمة العلامة التجارية

تعرف على أسلحة أوراوا ريدز وكيف يفوز الزعيم باللقب العنيد

حوار - وليد سليمان: إن لعب 11 ناشئا بقميص الأهلي سينافسون على أي بطولة

حلم طوكيو 2020 - مؤتمر رمضان: نحلم بالتأهل للأولمبياد.. نريد تعويض إخفاق المنتخب الأول

بودكاست في الجول - ألف ليلة وليلة من أبو تريكة

رامسي رونالدو يوفنتوس ليلة الأبطال

نرشح لكم

أخر الأخبار

حلم طوكيو 2020 - رمضان ولاعب بيراميدز السابق.. أبرز 10 نجوم في كأس إفريقيا تحت 23 عاما 17 دقيقة | حلم طوكيو 2020
مدرب ليبيريا: أرهقنا مصر.. ونتيجة المباراة رائعة بالنسبة لنا 28 دقيقة | منتخب مصر
فيديو في الجول – حكاية أبو تريكة على أنغام أم كلثوم 28 دقيقة | حكايات في الجول
مؤتمر البدري – عن سبب الأداء أمام ليبيريا.. أزمة لاعبي بيراميدز وإصابة الشحات 35 دقيقة | مصر
عقوبات بالجملة على الأهلي والزمالك بعد أحداث لقاء السلة 44 دقيقة | رياضات أخرى
مزيج من العنف والملل ضد ليبيريا.. حمدي فتحي ينصر المنتخب مجددا ساعة | منتخب مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أول تعقيب من الزمالك على "تصالح تركي آل الشيخ مع الأهلي" 2 رسميا - انضمام أحمد أيمن منصور لـ منتخب مصر بدلا من أيمن أشرف 3 بالفيديو - إصابة +18.. سون يبكي بعد تدخل كسرت على إثره ساق جوميش 4 مؤتمر #ليلة_الأبطال - مارسيلو عن تصريح "صورة صلاح": حاولت التحلي بالاحترام

قد ينال إعجابك