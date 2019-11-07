مدرب الإسماعيلي: سأعتبر التوقف كفترة إعداد جديدة من أجل تقييم اللاعبين

قال ميودراج ييسيتش مدرب الإسماعيلي إنه سيعيد تقييم لاعبيه خلال فترة التوقف الحالي لأنه لم يتواجد مع الجهاز الفني الحالي خلال فترة الإعداد قبل بداية الموسم، وسيعتبر الفترة الحالية بمثابة فترة إعداد جديدة سيغير خلالها بعض الأشياء.

وصرح مدرب الدروايش للصحفيين قائلا: "سأعيد تقييم جميع اللاعبين خلال فترة التوقف الحالية سواء في المباريات الودية أو التدريبات، لأنها بمثابة فترة إعداد جديدة والجهاز الفني الحالي لم يحضر فترة إعداد الفريق قبل بداية الموسم".

وواصل "قررت رفع الحمل البدني للاعبين خلال فترة التوقف الحالية، سواء بالتدريب على فترتين أو مشاركتهم في المباريات الودية، ومنحهم حصص تدريبية قوية عقب نهاية المباريات الودية مباشرة".

وأكمل "لا أنظر إلى النتائج، ما يهمني هو مدى الاستفادة التي تعود على الفريق عقب الوديات".

وتابع "حرصت على تجربة أكثر من لاعب في مراكز مختلفة عن مراكزه الأصلية لإحداث مرونة تكتيكية ووجود وفرة من اللاعبين في نفس المركز بجانب تجربة أكثر من طريقة لعب في المباراة الواحدة وهو ما يحتاج لبعض الوقت حتى يعتاد اللاعبون على طرق اللعب المختلفة".

وأتم "أفتقد لجهود أكثر من لاعب من الأساسيين خلال الوديات بسبب الإصابات أو المشاركة الدولية مثل محمود دونجا وأسامة إبراهيم وإبراهيم أبو اليزيد ومحمد حمدي زكي ومحمد بيومي للإصابة، وعبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي وهمام طارق وبينسون شيلونجو للتواجد مع المنتخبات الوطنية".

الإسماعيلي خسر بنتيجة 2-0 ضد نادي مصر في ثاني تجاربه الودية بعد مواجهة الإنتاج الحربي التي خسرها بنتيجة 2-1.

وكان الإسماعيلي قد خسر بنتيجة 1-0 من حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الرابعة يوم 18 أكتوبر الماضي، قبل توقف مسابقة الدوري لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في جدول الدوري برصيد 6 نقاط من 4 مواجهات خاضها حتى الآن.

وحددت لجنة المسابقات في وقت سابق يوم 30 نوفمبر المقبل لمواجهة الإسماعيلي والاتحاد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري، فيما يواجه الدراويش طنطا يوم 3 ديسمبر في الجولة الخامسة.

وكان الإسماعيلي قد فاز بنتيجة 2-0 ضد الجزيرة الإماراتي في ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية.

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