رغم الفوز.. ساري يعترف: ارتكبنا أخطاء كثيرة أمام لوكوموتيف

اعترف ماوريسيو ساري المدير الفني لـ يوفنتوس الإيطالي أن فريقه لم يكن في حالة جيدة أمام لوكوموتيف موسكو الروسي في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا رغم فوزه 2-1.

وقال ساري في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "من الناحية الفنية والتكتيكية ارتكبنا أخطاء كثيرة، على سبيل المثال على مستوى التنظيم كنا في حالة سيئة، ولم نقاتل عندما نفقد الكرة".

وأضاف" على الجانب الجيد، رأيت جانب شخصية الفريق الذي أراد الفوز بأي ثمن ووصل إليه عبر دوجلاس كوستا بالتعاون مع جونزالو إيجواين".

وأردف ساري "كانت النتيجة مهمة لأن ضمان التأهل قبل جولتين ليس بالأمر السهل، والآن نهدف إلى ضمان المركز الأول".

وأتم "دوجلاس يتعافى. لقد سجل هدفاً وهو جزء من موهبته غير العادية، لكنه لا يزال يتطور".

كريستيانو رونالدو كاد أن يسجل هدفا من ركلة ثابتة لكن آرون رامسي أسكن الكرة في الشباك من على خط المرمى.

قبل أن يتعادل أصحاب الأرض، ثم ينهي دوجلاس المباراة بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة.

يوفنتوس تأهل إلى دور الـ 16 بشكل رسمي مستفيدا من خسارة أتلتيكو مدريد أمام باير ليفركوزن قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

video:1

اقرأ أيضا

العقل الذي دفع دولة غارقة في الحرب الأهلية إلى قهر الفراعنة

بودكاست في الجول - ألف ليلة وليلة من أبو تريكة

فضل: أبو ريدة مثل والدي.. واللجنة الخماسية أنجزت 50% من مهامها

النقاز: لا توجد أزمة بين الزمالك وفرجاني.. وأناقش بعض العروض التي وصلتني مع النادي

حلم طوكيو 2020 - مؤتمر سونج: مصدر قلق من مدرب غانا وعمله في منتخب الكاميرون سابقا