حلم طوكيو 2020 – قائد مالي: هدفنا الـ3 نقاط ضد مصر

كشف بوراما دومبيا قائد منتخب مالي الأوليمبي أن هدفه وفريقه، هو الفوز على منتخب مصر في افتتاح كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما يوم الجمعة.

وقال دومبيا في المؤتمر الصحفي للقاء: "نحن سعداء بالمشاركة في بطولة إفريقيا، أنا وزملائي تعاهدنا على تقديم أقصى ما لدينا لتحقيق النتائج الإيجابية والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020".

وأضاف "منتخب مصر فريق كبير، سنقاتل من أجل حصد الثلاث نقاط ولكن مباراة الافتتاح لن تكون سهلة في ظل الحضور الجماهيري المتوقع لدعم صاحب الأرض".

واختتم تصريحاته بالقول: "جئنا إلى هنا من أجل حلم واحد وهو التأهل لأولمبياد طوكيو 2020".

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 في الفترة من يوم الجمعة وحتى 22 نوفمبر.

منتخب مصر يلعب في المجموعة الأولى بجانب مالي وغانا والكاميرون.

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