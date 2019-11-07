حلم طوكيو 2020 - مؤتمر مدرب غانا: أعرف منتخب الكاميرون جيدا.. ورمضان صبحي الأفضل

الخميس، 07 نوفمبر 2019 - 12:05

كتب : عاطف شادي

إبراهيم تانكو

قال إبراهيم تانكو مدرب منتخب غانا الأوليمبي إنه يعرف منتخب الكاميرون جيدا خاصة وأنه عمل مع المنتخب الأول لعامين ونصف، كما اختار رمضان صبحي لاعب المنتخب المصري الأوليمبي كأفضل لاعب في البطولة.

وصرح تانكو في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الكاميرون قائلا: "نحن جاهزون لمواجهة الكاميرون، أعرف المنتخب جيدا لأنني عملت هناك كمدرب مساعد ضمن صفوف المنتخب الأول لمدة عامين ونصف العام".

وواصل "أنا صديق لريجوبرت سونج وعملت معه عندما كنت في الكاميرون ونحن أصدقاء وسعيد لرؤيته هنا وتأهله للبطولة".

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إبراهيم تانكو عمل ضمن جهاز منتخب الكاميرون كمدرب مساعد في الفترة من 2013 وحتى 2015 وسونج عمل معه، كما أنه لعب كمهاجم مع بوروسيا دورتموند في الفترة من 1994 وحتى 2001.

واختار مدرب غانا الأوليمبي أفضل لاعب في البطولة قبل انطلاقها قائلا: "رمضان صبحي لاعب مصر موهوب وأحب مشاهدته وأتابعه منذ فترة طويلة ويعد الأفضل في البطولة الحالية".

وتابع "لم نخض أي وديات دولية بسبب تغيير اتحاد الكرة، وفشلنا في ضم 8 لاعبين لرفض أنديتهم لأن البطولة لا تقام في فترة توقف دولي، لكنني واثق من ذهابنا بعيدا في تلك البطولة".

واسترسل "البطولة فرصة للاعبين الجدد بأن يتألقوا بعدما فشلنا في ضم مجموعة من اللاعبين الذين شاركوا في التصفيات، ونحن مجموعة قوية وأتمنى التوفيق للاعبين".

وأتم "عملت في الكاميرون وأعرف الفريق جيدا، لكن لكل بطولة ظروفها الخاصة ولا نعرف كيف سيكون الفريق في مباراة الغد، لكننا هنا من أجل الفوز ولدينا فريق قادر على ذلك".

منتخب غانا يستهل مشواره في كأس الأمم تحت 23 عاما في مصر على استاد القاهرة ضد الكاميرون في التاسعة مساء الجمعة ضمن أولى جولات دور المجموعات للمجموعة الأولى التي تضم أيضا مالي ومصر.

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