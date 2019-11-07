حلم طوكيو 2020 - مؤتمر مدرب مالي: انتصارنا ضد المغرب سيلهمنا في مواجهة مصر

الخميس، 07 نوفمبر 2019 - 11:54

كتب : عاطف شادي

فاجنيري ديارا مدرب مالي الأوليمبي

قال فاجنيري ديارا مدرب منتخب مالي الأوليمبي إن فريقه سيستلهم من تأهله الصعب ضد المغرب طريقة تخطي الصعاب والضغوط حينما يواجه مصر في افتتاح البطولة خاصة وأنها البلد المستضيف. وذلك في المؤتمر الصحفي قبل المباراة.

وصرح ديارا قائلا: "سعيد بالمشاركة في كأس الأمم، خاصة وأننا واجهنا صعوبات من أجل التأهل مثل مواجهة المغرب ولكننا نجحنا في الفوز، والتحدي الأكبر لنا هو التأهل لأولمبياد طوكيو 2020".

وأضاف "مباريات الافتتاح دوما صعبة، وتزداد صعوبة بمواجهة البلد المستضيف، نمتلك خبرات كافية عندما واجهنا المغرب في التصفيات وكانت صعبة للغاية، لكننا نجحنا في ذلك الاختبار وتأهلنا ووصلنا إلى هنا".

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منتخب مالي تمكن من تخطي إثيوبيا بنتيجة 5-1 ذهابا وإيابا في التصفيات ليواجه المغرب ويفوز بنتيجة 2-1 في مجموع الذهاب والإياب بعد التعادل ذهابا بنتيجة 1-1 والفوز إيابا بنتيجة 1-0.

وواصل ديارا "اخترت اللاعبين بناء على عدة عوامل، وستظهر نتيجة اختياراتي خلال المباريات في تلك البطولة الصعبة".

وأكمل "منذ أن توليت المسؤولية كان هناك هدف أول وهو التأهل لأمم إفريقيا تحت 23 عاما، وحققناه، الآن نسعى للهدف الثاني وهو التأهل لأولمبياد طوكيو".

وتابع "نحن محرومون من 3 لاعبين شاركوا معنا في التصفيات بسبب ظروفهم الخاصة".

وأردف "المجموعة التي وقعنا بها صعبة للغاية لوجود مصر البلد المنظم وغانا والكاميرون، لكنني أثق في لاعبي لتخطي الصعاب وخطف بطاقة التأهل".

وأتم "مواجهة مصر صعبة والمنتخب يضم عناصر مميزة للغاية بجانب الأرض والجمهور، لكننا استعدينا جيدا للتعامل مع تلك الضغوط".

منتخب مالي يستهل مشواره في كأس الأمم تحت 23 عاما والمقامة في القاهرة بمواجهة مصر يوم الجمعة على استاد القاهرة في تمام السادسة مساء.

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حلم طوكيو 2020

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