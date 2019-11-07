مواعيد مباريات الخميس 7-11-2019 – ودية مصر.. ومواجهة مصرية في الدوري الأوروبي

الخميس، 07 نوفمبر 2019 - 10:48

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر استعدادا للقاء الكونغو الديمقراطية

يخوض منتخب مصر، مباراة ودية أمام منتخب ليبيريا استعدادا لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، فيما تستمر مباريات الدوري الأوروبي.

للتعرف على مواعيد المباريات كاملة من هنا.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الخميس، والموافق 7 نوفمبر 2019، والقنوات الناقلة.

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منتخب مصر يواجه ليبيريا على استاد برج العرب الساعة السابعة مساء. تذاع المباراة عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

في الدوري الأوروبي تقام العديد من المباريات، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات.

سبورتنج براجا البرتغالي والذي يضم بين صفوفه المهاجم أحمد حسن "كوكا"، يستضيف بشيكتاش التركي الذي يضم بين صفوفه محمد النني، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 8.

مانشستر يونايتد يواجه بارتيزان بلجراد الساعة العاشرة مساء. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1.

وفي العاشرة مساء أيضا، يلتقي بروسيا مونشنجلادبخ مع روما، ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورت 4.

للتعرف على مواعيد المباريات كاملة من هنا

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منتخب مصر ليبيريا

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