عماد السيد: مباراة الأهلي ليست سبب رحيلي عن الزمالك

الخميس، 07 نوفمبر 2019 - 00:31

كتب : FilGoal

عماد السيد - الزمالك - الأهلي

فسر عماد السيد حارس مرمى الاتحاد السكندري سبب رحيله عن الزمالك بعد انتهاء الموسم الماضي.

عماد السيد

النادي : الاتحاد السكندري

الزمالك
الأهلي

وصرح السيد عبر قناة (إم بي سي مصر) "ابتعدت 19 مباراة الموسم الماضي قبل مشاركتي أمام بيراميدز".

وأشار "نعم لعبت أمام القطن التشادي، لكنها كانت مباراة في ملعب أسفلت وكرة تخاف تلعبها أو تلمسها".

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وتابع "كنت أحتاج ثقة المباريات لتتم محاسبتي، لم أكن سيئا باستثناء الخطأ في مباراة الأهلي التي لم يكن لها تأثير بعد حسمه للقب الدوري".

وأشار عماد السيد "لا.. هذا الخطأ ليس السبب في رحيلي عن الزمالك بل لرغبتي التي نقلتها لرئيس النادي بأنني أريد المشاركة بانتظام في المباريات وذلك بعد اتجاه مسؤولي الزمالك للتعاقد مع محمد عواد ومحمد أبو جبل".

وأكد "كنت أريد الرحيل تخيلت أنني سأحصل على فرصة بعد إصابة جنش، وأنني سأحصل على نفس الدعم الذي وجده جنش، ولكن عواد انضم إلى النادي بمبلغ مالي سواء 40 أو 60 مليون جنيه لكي يشارك أساسيا".

واستطرد "تعودت على المشاركة في المباريات مع طلائع الجيش وإنبي، وسبق لي الانضمام للمنتخب تحت قيادة بوب برادلي".

وأتم تصريحاته "رفضت الابتعاد 15 مباراة والانتظار لإصابة زميلي في حراسة المرمى، واخترت ناد كبير، لا يقل حجم أو أهمية عن الزمالك، فالاتحاد السكندري يلعب الدوري والكأس ويشارك في البطولة العربية".

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