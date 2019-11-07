بالفيديو - أتالانتا يحرج سيتي ويؤجل تأهله.. إثارة كبيرة بين شاختار ودينامو زغرب

كان من المفترض أن يحقق مانشستر سيتي انتصاره الرابع على التوالي ليضمن التأهل إلى الدور التالي لكن أداء لاعبي أتالانتا وطرد الحارس كلاوديو برافو أجبراه على التعادل.

أتالانتا تعادل مع مانشستر سيتي بهدف لمثله في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ليؤجل وصول السماوي إلى ثمن النهائي.

سيتي تقدم عن طريق رحيم سترلينج، وماريو باسيليتش تعادل لأصحاب الأرض.

لقاء شهد إهدار ركلة جزاء من جابرييل جيسوس وإصابة الحارس إيديرسون قبل مواجهة ليفربول يوم الأحد، ليخرج بين الشوطين ويشارك كلاوديو برافو، الذي لم ينجح في استكمال اللقاء -لعب كايل ووكر بدلا منه- واستقبل هدفا.

وبات في رصيد السماوي 10 نقاط بفارق 5 نقاط عن شاختار دونيتسك ودينامو زغرب إذ عاد الأول من تأخره ليتعادل 3-3، فيما حقق أتالانتا أولى نقاطه.

المدرب بيب جوارديولا دخل اللقاء معتمدا على رياض محرز كجناح أيمن، فيما عاد بيرناردو سيلفا للتواجد في خط الوسط.

📋 رياض محرز يقود هجوم سيتي ضد أتلانتا في الجولة الرابعة لدور المجموعات في #ليلة_الأبطال pic.twitter.com/qffDJ7XQSs — FilGoal (@FilGoal) November 6, 2019

والسماوي لم يحتج سوى 7 دقائق فقط من أجل هز الشباك بطريقة جماعية رائعة.

بيرناردو مرر إلى جيسوس الذي مهدها بالكعب لسترلينج الذي سدد بباطن القدم في الشباك.

ومع الدقيقة 43 أهدر جيسوس ركلة جزاء إثر ركلة حرة مباشرة لعبها سترلينج لتصطدم بيد أحد المدافعين.

المهمة بدت سهلة للغاية في تكرار الانتصار على الفريق الإيطالي الذي خسر 5-1 في الجولة الماضية.

لكن رجال المدرب جيانبييرو جاسباريني قدموا أداء جيدا وناطحوا ضيفهم الإنجليزي مع الشوط الثاني الذي شهد مشاركة برافو بدلا من إيديرسون لتثار الشكوك حول إمكانية لحاق البرازيلي بصدام ليفربول بالدوري الإنجليزي.

وماريو باسيليتش استغل عرضية من الجانب الأيسر صنعها أليخاندرو جوميز استقبلها الأول رأسية في الدقيقة 49، لتهتز شباك الحارس التشيلي سريعا معلنة التعادل.

وبينما يضغط سيتي بحثا عن هدف التقدم وضع برافو فريقه في موقف حرج بتدخله القوي على مهاجم أتالانتا خارج منطقة الجزاء أثناء محاولة إبعاد الكرة ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه مباشرة.

وهنا وجد السماوي نفسه في أزمة، لعدم تواجد حراس على مقاعد البدلاء ليدفع جوارديولا بكايل ووكر كحارس مكان رياض محرز.

ووكر استطاع التصدي للركلة الحرة، التي سُددت في زاويته، على مرتين.. الدقائق مرت دون خطورة تُذكر، والصافرة أعلنت التعادل.

والإثارة ظلت حاضرة في ذات المجموعة إذ عاد شاختار من تأخره 3-1 للتعادل 3-3 في الوقت القاتل.

اللقاء سار بشكل اعتيادي حتى الدقيقة 83 التي بدأت معها كل الإثارة.. شاختار تقدم في الدقيقة 13 ودينامو تعادل في الدقيقة 25.

وفي الدقائق 73 و79 ظهرت البطاقة الحمراء للاعبين من كلا الفريقين ليتساوى النقص العددي.

ومع الدقائق الأخيرة وتحديدا في 83 و89 سجل الفريق الكرواتي هدفين متتاليين، قبل أن ينتفض الفريق الأوكراني ويسجل هدفين مع الدقائق 93 و98.

اقرأ أيضا:

فيديو في الجول - أبو تريكة.. صديقك الذي سينقذك دائما

مرتضى: قيد أوناجم في قائمة الزمالك الإفريقية 15 نوفمبر

أنا ملك النص (5) - فاروق جعفر يرد على التمثيل للحصول على ركلات جزاء

سلة – بالفيديو.. تصالح إيهاب أمين ومصطفى مشعل