تليجراف: فينجر مستعد للتفاوض مع بايرن.. قد يواجه توتنام

يبدو أن أرسين فينجر سيعود للتدريب من بوابة بايرن ميونيخ، حيث أفادت تقارير إنجليزية أنه مستعد للتفاوض مع العملاق البافاري.

ديلي تليجراف أفادت بأن فينجر "مستعد للتفاوض" مع بايرن ميونيخ، بعد أن رفض المدير الرياضي لراسبنول لايبزيج رالف رانجنيك ترك منصبه لخلافة نيكو كوفاتش الذي تمت إقالته بعد الخسارة من فرانكفورت في الدوري 5-1.

وحسبما أفادت تليجراف، فإن فينجر هو المرشح الأول لخلافة كوفاتش الآن، في وقت يرى فيه مسؤولو البافاري فينجر – صاحب الـ70 عاما – كأفضل مرشح لتولي قيادة الفريق.

ولكن في الوقت الحالي، تظهر أسماء إريك تين هاج المدير الفني لأياكس، وماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق، وجوزيه مورينيو الذي لم يتول مسؤولية فريق منذ تركه لمانشستر يونايتد، كمرشحين رفقة فينجر.

وكان من المنتظر أن يتولى فينجر مهمة المدير التقني للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ولكنه لم يقبل العرض حتى الآن منتظرا لمهمة تدريبية جديدة.

المدرب التاريخي لأرسنال قد يواجه عدوه اللدود توتنام يوم 11 ديسمبر في دوري الأبطال، كأول مباراة له لو تولى المهمة.

ودرب فينجر أرسنال في الفترة من 1996 وحتى 2018 وحصد معه لقب الدوري الإنجليزي 3 مرات منها مرة بلا هزيمة، وكأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات والدرع الخيرية 7 مرات. كما قاد الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2006 لكنه خسر من برشلونة.

ويقود بايرن حاليا بصفة مؤقتة هانز-ديتر فليك، المدرب الأسبق لهوفنهايم والمساعد الأسبق ليواخيم لوف في منتخب ألمانيا من 2006 إلى 2014.

وبدأ فليك عمله كمساعد لكوفاتش في الجهاز الفني لبايرن في يوليو الماضي، والآن واتته الفرصة ليبرهن على قدراته التدريبية.

موقف بايرن، حامل اللقب، ليس معقدا في الدوري، فالفريق يبتعد بأربع نقاط عن المتصدر بوروسيا مونشنجلادباخ.

وفي دوري أبطال أوروبا يتصدر مجموعته، التي تضم توتنام الإنجليزي وسرفينا زفيزدا الصربي وأوليمبياكوس اليوناني، بالعلامة الكاملة بعد أول 3 جولات.

اقرأ أيضا

4 أشياء تعلمناها من تعادل تشيلسي وأياكس.. تأثير جورجينيو وأفكار تين هاج

حوار - سعد سمير: شراكة وائل جمعة حلم.. ووعد لجماهير الأهلي

مسؤول غاني: استخدمنا جسد ماعز في طقوس روحانية لنهزم مصر بالستة

مدرب أستون فيلا يتغنى بما فعله تريزيجيه أمام ليفربول

طارق يحيى لـ في الجول: اتفقت على تدريب أحد أندية الدوري المغربي وأنتظر موافقة الزمالك